Las llamas devoran la peña huertana La Crilla de Puente Tocinos

Las llamas devoraron este jueves por la tarde la sede de la peña huertana La Crilla de Puente Tocinos, en Murcia.

El incendio, que generó una enorme columna de humo negro, tuvo lugar a primera hora de la tarde de este jueves. Según las primeras informaciones, se trataría de un fuego provocado.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local de Murcia y efectivos de los Bomberos de Murcia, en concreto once profesionales en tres vehículos.

El fuego afectó tanto al ventorillo, donde se ubicaba la cocina, como a la barraca costumbrista, donde se guardaban trajes tradicionales y objetos típicos huertanos.

Los destrozos materiales fueron cuantiosos, aunque afortunadamente no se registraron daños personales.