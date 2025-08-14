Sucesos

Herido por arma blanca un hombre en la puerta de un hotel de Murcia

Agentes de la Policía Nacional y sanitarios en una ambulancia se movilizan al lugar

Un agente de la Policía Nacional. / Redacción

Ana Lucas

Un hombre, cuya identidad y edad no han sido facilitadas, ha resultado herido por arma blanca este jueves por la tarde en la puerta de un hotel de Murcia, indican fuentes cercanas al caso.

Los hechos tuvieron lugar pasadas las ocho de la tarde, en la zona de Ronda de Garay, cuando, por razones que se investigan, un varón sufrió al menos una cuchillada.

Al lugar se movilizó una unidad móvil de emergencia (UME), cuyos sanitarios atendieron al afectado, el cual se encontraba consciente. A priori, su estado no revestía gravedad, apuntaron las mismas fuentes.

La Policía Nacional es el cuerpo competente para hacerse cargo de la investigación. Agentes se desplazaron al lugar, para tratar de esclarecer qué pasó.

