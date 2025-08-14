Buscan a un pirómano por provocar los incendios en el Puerto de la Cadena

Los incendios que se produjeron en el Puerto de la Cadena este miércoles fueron producto de la mano del hombre. Los bomberos tuvieron que emplearse a fondo a desatarse tres fuegos de manera prácticamente simultánea. Ahora, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad tratan de dar con el incendiario, para ponerlo a disposición de la Justicia.

La Policía Local y los Bomberos de Murcia tienen conocimiento del asunto. Si el asunto fuese a más, la Brigada de Investigación de Delitos Ambientales (Brida) de la Comunidad Autónoma investigaría, junto a Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, para estrechar el cerco sobre este sujeto, más en un momento en el que España está ardiendo.

Se da la circunstancia de que el año pasado, por estas fechas, también hizo de las suyas un pirómano, que pegó fuego a un paraje de El Valle, y que tuvo en jaque a los servicios de emergencias.

Desorden mental

La piromanía (‘pyrós’ es ‘fuego’ en griego y ‘manía’ quiere decir ‘locura’) es la tendencia patológica a la provocación de incendios. Al tratarse de un desorden mental, los policías y especialistas del Seprona son conscientes de que los que los sufren actúan más de una vez. Y de que, en muchas ocasiones, se les pilla con las manos en la masa.

Lo que pasó este miércoles fue que dos incendios se declararon a la vez, casualmente, en la cuneta de la A-30 a la altura de la bajada del Puerto de la Cadena y del desvío a la carretera RM-19 (Mar Menor, en sentido Murcia-Cartagena.

Varios testigos, muchos de ellos conductores, llamaban al 112 para alertar del fuego, que no llegó a paralizar el tráfico en la zona, aunque sí que propició que los vehículos redujesen la velocidad a su paso por la columna de humo que era visible desde varios kilómetros de distancia.

Un total de 14 bomberos del Ayuntamiento de Murcia se movilizaron al lugar, a la altura de Baños y Mendigo, para sofocar el fuego, que afectó a matorrales.

Trabajaron en "8.000 m² de matorral, Sangonera la Verde, muy cerca del monte, un conato de incendio forestal en la parte alta del Puerto de la Cadena y un conato de incendio forestal en la bajada del Puerto de la Cadena", indicaron desde el cuerpo en sus redes.