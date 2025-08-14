Arrojan a un gato a la carretera desde un coche de alta gama y lo atropellan hasta acabar con su vida en Murcia

Hay actos contra los animales que desmuestran una total crueldad y falta de humanidad. Es lo que ha ocurrido en la pedanía murciana de La Tercia, donde el conductor de un coche de alta gama ha abandonado a un gato en la carretera para después atropellarlo hasta acabar con la vida del felino.

Especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil constataron que el conductor de un vehículo de gama alta había arrojado un gato desde el interior de su automóvil e inmediatamente después pasó por encima del animal en repetidas ocasiones, unos hechos que le originaron la muerte al felino.

Fruto de la investigación y gracias a la colaboración ciudadana, identificaron al presunto autor de los hechos, que ha sido localizado en el municipio alicantino de Torrevieja, donde ha sido investigado y se le ha instruido diligencias como presunto autor de delito contra los animales.

Abandono de tres perros en San Pedro del Pinatar

Una segunda investigación por maltrato animal se ha desarrollado en San Pedro del Pinatar. En este caso la Policía Local del municipio costero alertó a la Benemérita de un posible caso de abandono animal, concretamente de la situación de notable carencia alimenticia que sufrían varios canes.

Los especialistas del Seprona de la Guardia Civil abrieron la correspondiente investigación y corroboraron la información aportada por la Policía Local de San Pedro del Pinatar. Los guardias civiles hallaron en un domicilio tres perros en condiciones de salud deplorables, con un severo estado de delgadez y con malformaciones óseas compatibles con desnutrición prolongada.

Uno de los perros abandonados en San Pedro / G.C.

Los guardias civiles se coordinaron con la empresa autorizada de recogida de animales del municipio y se retiraron los tres canes. La propietaria de los perros ha resultado investigada y la Guardia Civil le ha instruido diligencias como presunta autora de delito contra los animales, en este caso por abandono animal, tras constatarse que los animales carecían de cuidados básicos, alimentación adecuada y atención veterinaria.

En ambos hechos, los ahora investigados se enfrentan a penas que podrían incluir multas e inhabilitación especial para la tenencia de animales por varios años. Estas actuaciones se enmarcan dentro de los servicios que la Guardia Civil desarrolla para proteger el bienestar animal y perseguir penalmente los actos de crueldad contra la fauna.