Siete detenidos por robar en una residencia de estudiantes de Murcia a plena luz del día

En agosto, el cierre de universidades y otros centros de formación deja las residencias de estudiantes vacías, a la espera de que comience el nuevo curso. En Murcia, siete personas quisieron aprovechar esa ausencia de personas en uno de estos edificios para sustraer objetos que se encontraban en su interior.

Estos siete individuos forzaron la puerta de entrada al bloque a plena luz del día, sobre las tres de la tarde, en busca de elementos de valor que pudieran sustraer. Sin embargo, dos vecinos los vieron fracturar la puerta y llamaron al 061 para alertar de lo que estaba ocurriendo.

Varias patrullas de la Policía Nacional se dirigieron al lugar e inspeccionaron el edificio, pudiendo localizar a siete hombres que se dirigían a la salida con microondas, almohadas, un colchón y otros objetos que habían encontrado en las habitaciones.

El propietario de las instalaciones confirmó a los agentes que el edificio estaba destinado al alojamiento de estudiantes y que los elementos que portaban los varones hallados en el interior pertenecían a la residencia.

Tras esto, el Cuerpo procedió a la detención de los siete hombres sorprendidos en el inmueble por la comisión de un delito de robo con fuerza. Les constan numerosas detenciones anteriores por delitos contra el patrimonio.

Los siete fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Murcia para la adopción de las medidas cautelares oportunas.