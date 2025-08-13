Cae un grupo criminal acusado de secuestro, tenencia ilícita de armas y robos en Ojós y Archena

Tres hombres han sido detenidos como presuntos autores de, al menos, tres robos con violencia y dos con fuerza en Archena y Ojós. La Guardia Civil llevaba investigando al grupo ocho meses, tras la denuncia de una víctima.

En diciembre, un vecino de Ojós concertó una reunión para realizar una transacción comercial en un paraje rural del municipio, sin embargo, al punto de encuentro acudieron tres hombres encapuchados que lo intimidaron con una pistola para sustraerle sus efectos personales y el dinero que llevaba encima. La víctima fue agredida y retenida contra su voluntad en el maletero de su vehículo.

A pesar de haber sido amordazado, atado de pies y manos con cinta americana y abandonado a su suerte, el varón consiguió escapar de su encierro y pedir ayuda. Una patrulla de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita se reunió con la víctima y posteriormente la trasladaron hasta un centro hospitalario para que recibiera la atención sanitaria adecuada para recuperarse de las lesiones sufridas en la agresión.

Operación 'Bucheron'

Tras este suceso, la Guardia Civil activó a sus especialistas en Policía Judicial para que se hicieran cargo de la investigación y recabaran toda la información posible sobre el delito. Tras entrevistar a la víctima, los investigadores efectuaron una minuciosa inspección técnico-ocular tanto del vehículo de la víctima como del lugar de los hechos, donde se recabaron muestras para esclarecer diversas hipótesis.

Gracias a estas muestras, los agentes pudieron identificar a varias personas que se encontraban, presuntamente, vinculadas a los hechos investigados. La Guardia Civil activó entonces un dispositivo de vigilancia sobre los presuntos autores del delito, que convivían en una urbanización de Villanueva del Río Segura.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, los guardias civiles procedieron a la entrada y registro de cuatro viviendas, donde incautaron una pistola semiautomática con abundante munición, un vehículo y una veintena de teléfonos móviles. Los registros culminaron con la localización y detención de los tres integrantes del grupo delictivo.

Durante la investigación, se esclarecieron también otros dos robos con violencia y dos con fuerza cometidos en Archena y Ojós presuntamente por el mismo grupo, aunque no se descarta que se les identifique como autores de otros delitos similares.

A los detenidos se les atribuyen los delitos de robo con violencia e intimidación, robo con fuerza, detención ilegal, lesiones y tenencia ilícita de armas.