Viola a punta de navaja a una indigente en un descampado de San Javier

Un hombre ha sido detenido por, presuntamente, violar a punta de navaja a una mujer especialmente vulnerable, al encontrarse sin hogar, en un descampado en San Javier, indican fuentes policiales y de Emergencias.

Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado, a las seis de la mañana, hora a la que una testigo dio la voz de alarma: estaba escuchando desde su domicilio los lamentos de una mujer. Después hubo otro aviso: "Hay una chica llorando, dice que la han violado", relató el testigo. La ayuda se puso en marcha.

Al lugar, justo en la puerta de un salón de juegos ubicado junto a una gasolinera, se movilizaron agentes de la Policía Local, que encontraron a la víctima sentada en la calle, afectada.

"Bajo, con patín, delgado, con gafas"

Ella explicó (con las dificultades idiomáticas, pues es de origen extranjero) que un sujeto que se desplazaba en patinete, al que no conocía de nada, la había abordado y agredido sexualmente a punta de navaja en un descampado al que la llevó a la fuerza.

La chica dio la descripción del hombre: "Bajo, con patín, delgado, con gafas, pelo rizado". E indicó incluso por dónde se había marchado después de violarla: por la calle Burgos. Aunque los agentes trataron de dar con el sospechoso, ya había escapado.

La víctima fue trasladada a un hospital, para ser atendida por los médicos y examinada por un profesional forense, como manda el protocolo de agresiones sexuales.

El agresor sexual huyó, aunque fue localizado 48 horas después en un salón de juegos del municipio, donde habría acosado a un camarero.

Este trabajador avisó de que el sujeto se había metido tras él en el baño y le había instado a tener sexo. El camarero no fue agredido sexualmente porque, según contó, había empujado al individuo y salido del aseo.

El asunto está en manos de la Guardia Civil, cuerpo competente para hacerse cargo del caso. Cabe recordar que la Policía Local carece de competencias de investigación en materia de seguridad ciudadana.

El presunto violador también sería, como su víctima, un extranjero en situación de calle en la localidad costera. En un máximo de 72 horas será puesto a disposición del Juzgado de Guardia de San Javier.