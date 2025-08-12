Un vecino de Murcia recibe amenazas homófobas en un directo de Tik Tok: "Puto maricón de mierda, te voy a matar"

"Mal cáncer te pegue a ti, puto maricón de mierda", con estos insultos comenzaba una extensa retaila de amenazas homófobas lanzadas por parte de un usuario de Tik Tok a Esteban P.G., un vecino de Murcia que se encontraba realizando un directo en la citada red social. La víctima, que presenta desde entonces un cuadro de ansiedad, ha denunciado la argesión verbal ante la Policía Nacional, que investiga el caso.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado por la noche, cuando Esteban emitía un directo en la red social Tik Tok en el que aparecía con un amigo, una práctica que realiza habitualmente. "De vez en cuando hago algún directo por Tik Tok, a veces solo o con otra gente, en los que charlo con usuarios que se van conectando, sin más", explica el murciano a esta redacción.

En esta ocasión entró en el directo un usuario que, de la nada, comenzó a insultarlo y amenazarlo. "Que te calles puto maricón", "Esto con Franco no pasaba, estariáis ahorcados, hijos de puta", "Os voy a quemar en la hoguera, dos maricones más a los que voy a matar, que te voy a matar", son algunas de las amenazas que profirió, tal y como se puede escuchar en el vídeo que acompaña a esta información, que recoge una captura de Esteban y el amigo que le acompañaba durante el directo, así como el audio extraído del mismo.

Ante los insultos lanzados por parte del usuario, cuyo nombre la víctima prefiere no compartir, la propia plataforma Tik Tok cortó el directo. Desde entonces, Esteban asegura sentirse con "ansiedad y muhco miedo".

"En principio no sé quién es, no lo conozco, pero estoy fatal, salgo a la calle y pienso '¿y si me conoce?' Tengo paranoia, ansiedad, no duermo. Me ha dejado tocado"", expresa el murciano, quien asegura que el agresor hizo una serie de comentarios referidos a su calvicie, que no puede intuirse en el vídeo porque lleva una gorra, y a su rodilla, de la que está operado, que le hace temer que quizá pueda conocerlo en persona.

Con un cuadro de ansiedad, sensación de inseguridad y varias noches de insomnio, este lunes acudió al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia, para recibir una valoración y tratamiento que le ayude a calmarse, y a la comisaría del Carmen de la Policía Nacional, donde ha presentado una denuncia.

Esteban también se ha puesto en contacto con el Colectivo No Te Prives, desde donde recibe ayuda y asesoramiento con el caso.

"Mi amigo y yo no estábamos haciendo nada, solo hablábamos. Fue terrible el odio que me transmitió, por la forma en la que lo dijo piensas '¿Qué pasa, que has matado a otras personas, se lo has hecho a alguien más?'", se pregunta el murciano, que quiere evitar que "nadie más tenga que pasar por esto."

La Policía Nacional ahora investiga los hechos y al usuario que profirió los insultos y amenazas homófobas.