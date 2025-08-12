Roban una máquina de tabaco de una gasolinera, intentan meterla en el maletero de un coche sustraído y huyen corriendo por huertos de Murcia.

Ocurría sobre las cuatro y cuarto de la madrugada, en una gasolinera Repsol de Torreagüera, en Murcia. Una patrulla de la Policía Local sorprendió a los dos sospechosos cuando estaban rompiendo con mazos y picos el cristal de la tienda de la estación de servicio. Rápidamente, los agentes pidieron unidades de apoyo.

No obstante, antes de que llegasen los compañeros, los sujetos armados se montaron en un turismo y se marcharon, por lo que la patrulla comenzó a seguirlos. Al percatarse de la presencia policial, los dos hombres pararon el automóvil y echaron a correr por huertos de la zona. Lograron escapar.

El resto de unidades de apoyo llegaron al lugar cuando los varones ya habían huido. El coche que dejaron era un Seat Ibiza que, aunque no figuraba como sustraído, presentaba indicios evidentes de haber sido robado: estaba puenteado. Los agentes determinaron que, posiblemente, el legítimo propietario del vehículo aún ni se había dado cuenta de su falta, por lo que no había denuncia al respecto, explican fuentes policiales.

En el interior del turismo los policías hallaron dos picos de grandes dimensiones y una máquina expendedora de tabaco, la cual estaba encajada en el maletero, de donde sobresalía mucho.

Fue entonces cuando se movilizó al lugar una patrulla de la Guardia Civil, cuerpo competente para hacerse cargo del caso. Cabe recordar que la Policía Local carece de competencias de investigación en materia de seguridad ciudadana.

En el momento del suceso no había nadie en la gasolinera, por lo que todo se saldó con daños únicamente materiales, no personales. El coche empleado por los ladrones fue retirado al depósito municipal El Mayayo. Profesionales de Criminalística de la Benemérita lo revisarán en busca de vestigios que lleven a la identificación de los dos sujetos que lo emplearon para perpetrar el robo.