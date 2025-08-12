Emergencias
Rescatan a una mujer arrastrada por la corriente en la zona de baño del río de Archena
E.P.
Servicios de emergencia han rescatado a una mujer que había sido arrastrada por la corriente en el río de Archena hacia una zona de cañas, según informaron fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias a través de sus redes sociales.
El '1-1-2' ha recibido una llamada a las 12.20 horas por parte de una persona que decía que había escuchado a una mujer pedir auxilio en la zona de baño del río.
Al lugar se han desplazado efectivos de la Policía Local, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento (CEIS) y una Unidad Móvil de Emergencias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061.
A la llegada de servicios de emergencia, la mujer, que no ha necesitado traslado a un centro sanitario, ya había salido del agua con la ayuda de varias personas.
De los dos perros que la acompañaban y que también habían sido arrastrados por el río, uno ha conseguido salir por sus medios y el otro ha sido rescatado por los bomberos.
- La isla del Mar Menor que quitó el aliento a los Romanos y ahora es la propiedad privada de uno de los murcianos más ricos de España
- Una nueva vida entre el tráfico de La Manga
- Revés judicial para la estación de la ZAL de Murcia
- Alerta por calor: estos son los puntos de la Región de Murcia que van a llegar a los 40 grados de temperatura
- El comerciante de Molina de Segura que murió tras la paliza de su hijo no recibió ningún golpe mortal
- ¿Qué es la bola de fuego que ha cruzado la Región de Murcia?
- Javier Pinilla Peñarrubia: 'Nos íbamos a pescar a la línea de vapores y la patrullera de la Guardia Civil nos mandaba para la costa
- Cartagena y Real Murcia, a poner la guinda