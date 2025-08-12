Dos detenidos por robar en un restaurante en Yecla

Agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Yecla han procedido a la detención de dos hombres como autores de un delito de robo con fuerza cometido en un restaurante ubicado en un polígono industrial de la localidad de Yecla tras forzar la reja exterior de acceso y la máquina expendedora de tabaco.

Los hechos tuvieron lugar sobre las cinco de la madrugada del pasado día 25 de julio cuando un ciudadano alertó a la Sala del CIMACC 091 que estaba observando cómo dos individuos habían forzado la reja de acceso a un restaurante accediendo al interior dándose posteriormente a la fuga en un vehículo.

De inmediato se personaron en el lugar varias patrullas de la Policía Nacional y de la Policía Local comprobando el hecho por lo que establecieron de manera conjunta un dispositivo policial para localizar a los autores.

Efectuada la requisa en el interior del restaurante, la reja exterior de acceso al local y la máquina expendedora de tabaco se encontraban fracturadas, localizando un cincel utilizado por los autores para el forzamiento.

Instantes después agentes de la Policía Nacional localizaron cerca del lugar a uno de los autores que al verse sorprendido emprendió la huida a la carrera siendo finalmente interceptado y detenido. En el cacheo realizado se le intervino dos guantes y una cajetilla de tabaco sustraída del restaurante.

Poco después agentes de la Policía Local localizaron al segundo autor de los hechos en un polígono industrial próximo, el cual se encontraba en el interior del vehículo utilizado para el robo, procediendo a su inmediata detención.

Inspeccionado el vehículo utilizado para el robo, en su interior se localizó una cizalla, guantes, gato hidráulico, tijeras, linternas y otras herramientas susceptibles de ser utilizadas para la perpetración del robo.

Finalmente, los detenidos, a quienes les constan numerosas detenciones anteriores por delitos contra el patrimonio fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de Yecla para la adopción de las medidas cautelares oportunas.