Uno de los dos desaparecidos hallados en el pozo de Librilla se desangró tras un disparo

Uno de ellos recibió un tiro; el otro, una paliza. La investigación para esclarecer qué pasó en la nave de Librilla donde se encontraron, el pasado mes de mayo, los cadáveres de dos amigos desaparecidos desde diciembre sigue su curso. La Guardia Civil descubría hace tres meses restos humanos en el lugar donde, desde hacía 48 horas antes se trataba de dar con el rastro de Jean Mirabeau Ngoho y Siaka Coulibaly, los dos hombres desaparecidos, por cuyo asesinato hay dos hombres en prisión provisional.

Los cuerpos, en avanzado estado de descomposición, estaban ocultos en el enorme recinto del municipio, donde tiene sus instalaciones la firma Porkytrans. Practicarles la autopsia fue una tarea costosa que duró casi una semana, casi lo mismo que el levantamiento de los cuerpos en sí. Y es que ambos hombres se hallaron a unos dos metros de profundidad, dentro de una arqueta para echar el aceite usado de los coches, debajo de dos tapas (una de alcantarillado de metal y otra de plástico) entre las cuales había una capa de agua, suciedad, bolsas de cal viva y sosa cáustica. Son productos corrosivos con los que, tienen claro los investigadores de la Policía Judicial, los sospechosos pretenderían hacer desaparecer los cadáveres.

Sacarlos de ahí fue muy trabajoso por lo estrecho del agujero del depósito en sí: los profesionales de la Guardia Civil tenían claro que la prioridad era recuperar los cuerpos en el mejor estado posible, aunque se tardarse más tiempo. Se decidió perforar el hormigón cercano al pozo y hacer una abertura al lado, con el objetivo de tener más espacio para acceder.

Los restos y vestigios fueron trasladados tanto al Instituto de Medicina Legal de Murcia como al Laboratorio Central de Criminalística en Madrid. Hasta el mes de junio no confirmó oficialmente el Instituto Armado que se trataba de Ngoho y Coulibaly.

Tres meses después del hallazgo de los cuerpos, la Benemérita ya cuenta con información más detallada sobre cómo murieron. A uno de ellos le dieron un tiro en una pierna que le alcanzó una de las arterias principales de la extremidad y se desangró, mientras que el otro recibió una paliza de muerte. Cuando los encontraron, estaban desmembrados.

Un crimen "en caliente"

Por su presunta relación con el doble crimen se encuentran en prisión provisional un septuagenario que fue, en tiempos, el encargado de la firma Porkytrans, y su sobrino. La esposa de este último fue arrestada también y, tras pasar por el Juzgado de Guardia de Totana, quedó en libertad con cargos, investigada por encubrimiento.

Investigadores de la Guardia Civil, en la nave de Librilla donde se halló a los dos amigos desaparecidos. / JUAN CARLOS CAVAL

La Guardia Civil trabaja con la teoría de que no se trataría de un crimen planificado, sino que a los sospechosos «se les fue de las manos» tras una discusión por un asunto económico.

Los dos sospechosos del doble crimen declararán de forma voluntaria a partir del mes de septiembre

Esta teoría del crimen «en caliente» también está respaldada por el hecho de que los acusados mantuvieron los cadáveres en su propiedad y no se deshicieron de ellos en un lugar lejano.

Como ya publicó este diario, la Policía Judicial descubrió que los sospechosos del doble crimen pretendían poner en circulación miles de euros falsos con los que solventar problemas económicos que arrastrarían desde hace años.

Ahí entran en juego los extranjeros que acabaron en el pozo: según cree la Benemérita, les hicieron creer a los empresarios que sabían cómo ‘hacer’ dinero, con químicos. Pero era un timo, el cual descubrieron tío y sobrino y desencandenó la discusión que acabó siendo mortal.

Los abogados que se ocupan de su defensa, Evaristo Llanos y Emilio Ibáñez, ya adelantaron que solicitarán la declaración voluntaria de sus clientes, a fin de que den su versión de qué pasó (se acogieron a su derecho a no declarar en el Juzgado de Guardia). Como agosto es inhábil judicialmente, este paso ya será a partir de septiembre.