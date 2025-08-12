Buscan a un hombre de 40 años desaparecido el pasado viernes en Murcia

Sus allegados comparten un anuncio en redes sociales para lograr encontrarlo

El desaparecido

L.O.

Un hombre de 40 años, Iván H.B., vecino de la pedanía murciana de Guadalupe, desapareció el pasado viernes 8 de agosto.

Sus allegados comparten un anuncio en redes sociales para lograr encontrarlo. "Vamos Iván, vuelve. Nos tienes a todo el pueblo en vilo", reza el mensaje que acompaña al cartel de su búsqueda.

Iván H.B. mide 1,80 metros de altura, pesa 90kg, tiene ojos azules, pelo castaño y lleva gafas.

Aviso de la desaparición, en redes sociales

