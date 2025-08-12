Buscan a un hombre de 40 años desaparecido el pasado viernes en Murcia

Un hombre de 40 años, Iván H.B., vecino de la pedanía murciana de Guadalupe, desapareció el pasado viernes 8 de agosto.

Sus allegados comparten un anuncio en redes sociales para lograr encontrarlo. "Vamos Iván, vuelve. Nos tienes a todo el pueblo en vilo", reza el mensaje que acompaña al cartel de su búsqueda.

Iván H.B. mide 1,80 metros de altura, pesa 90kg, tiene ojos azules, pelo castaño y lleva gafas.