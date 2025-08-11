Sucesos
Multado por superar siete veces la tasa máxima de alcohol en su patinete por Los Alcázares
Lo sancionan por mil euros por conducir borracho y con 200 euros más por llevar los auriculares puestos
Un hombre que iba en patinete por Los Alcázares ha sido multado por superar siete veces la tasa máxima de alcohol permitida al volante de un vehículo de movilidad personal, indican fuentes policiales.
Le pararon porque una patrulla de la Policía Local observó a un varón, en patinete, que llevaba a cabo "una conducción algo anómala".
"Tras hablar con él, los agentes detectaron rápidamente que se encontraba bajo los efectos del alcohol", apuntan las mismas fuentes.
Se le sometió entonces a una prueba de detección alcohólica en aire expirado, que arrojó un resultado positivo: una tasa de 1'92 mg/l, siete veces por encima de la permitida.
El hombre se enfrenta a una multa de mil euros por la tasa de alcohol y de 200 más conducir con los auriculares puestos, algo que también está prohibido.
"Estos hechos suponen un peligro para la seguridad vial", subraya la Policía Local en sus redes.
