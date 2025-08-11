Investigación
Detenido en Zaragoza un entrenador de motocross por abusos sexuales a un menor de edad
El presunto autor ya había sido condenado por corrupción de menores y sobre él pesaba una orden judicial que le impedía impartir cursos a menores
Redacción
Agentes de la Policía Nacional detuvieron el pasado martes 5 de agosto a un hombre como presunto autor de un delito contra la libertad sexual de un menor de 16 años y otro por quebrantamiento de condena. Se trata de una investigación que comenzó por la denuncia de un joven de 13 años al que habría acosado sexualmente y al que habría ofrecido dinero a cambio de realizar algunas prácticas sexuales. El presunto autor colaboraba entrenando a jóvenes en un circuito de motocross de una localidad zaragozana donde la víctima practicaba este deporte y donde se había ganado la confianza del denunciante para tratar de mantener relaciones sexuales con este.
El detenido pasó a disposición judicial el miércoles 6 de agosto y se encuentra en prisión provisional. Se le imputa además del delito contra la libertad sexual, otro de quebrantamiento de condena ya que tenía una sentencia judicial que le impedía acercarse a menores y no había cesado su actividad pese a la orden.
Durante la tramitación del atestado, los agentes encargados de la investigación practicaron dos entradas y registros en dos domicilios en los que residía el detenido tratando de obtener nuevos vestigios relacionados con el ilícito penal investigado. El material intervenido todavía tiene que ser analizado por lo que no se da por cerrada la investigación y del cual se espera obtener información que permita localizar a otras víctimas.
- Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia
- El comerciante de Molina de Segura que murió tras la paliza de su hijo no recibió ningún golpe mortal
- Los vecinos de Cabo de Palos, hartos de los problemas de aparcamiento
- Una nueva vida entre el tráfico de La Manga
- Andrea, madre murciana casada con un guineano por el rito musulmán: 'El cristianismo y el islam se parecen una barbaridad
- Revés judicial para la estación de la ZAL de Murcia
- Carrillo, precursor de la polémica enmienda de Jumilla: 'En Vox nadie me ha criticado por ser homosexual
- El preso que mató a su compañero de celda en Murcia con una lata estaba en la cárcel por robar un móvil