En Galicia
Detenido en Pontevedra un menor por un delito de violencia de género contra su pareja
Los agentes de la Policía Local detuvieron al hombre cerca de la vivienda donde ocurrieron los hechos
Redacción
La Policía Local de Pontevedra detuvo el pasado 28 de julio a un menor de 17 años de edad como presunto autor de un delito de violencia de género contra su pareja, mayor de edad.
Los agentes tuvieron conocimiento de los hechos sobre las 13.00 horas, cuando recibieron la llamada de una persona que advertía de que una mujer estaba siendo agredida en una vivienda. Cuando llegó la Policía, los efectivos desplazados al lugar coincidieron con la mujer saliendo del ascensor, llorando y muy nerviosa.
A continuación, la víctima explicó que no era la primera vez que sufría agresiones físicas y verbales por parte de su pareja, un joven de 17 años. En esta ocasión, comenzó una discusión por los celos de él que desembocó en una pelea en la que el móvil de la chica acabó en pedazos. También confirmó que llevaba pocos días viviendo con él y que ya había recibido mensajes en su teléfono en los que la insultaba y la amenazaba de muerte, del mismo modo que a un familiar.
Finalmente, los agentes detuvieron al hombre a escasos metros de la vivienda.
- Un menor de 12 años viola a un niño de 5 con autismo en la Región de Murcia
- El comerciante de Molina de Segura que murió tras la paliza de su hijo no recibió ningún golpe mortal
- Los vecinos de Cabo de Palos, hartos de los problemas de aparcamiento
- Una nueva vida entre el tráfico de La Manga
- Andrea, madre murciana casada con un guineano por el rito musulmán: 'El cristianismo y el islam se parecen una barbaridad
- Revés judicial para la estación de la ZAL de Murcia
- Carrillo, precursor de la polémica enmienda de Jumilla: 'En Vox nadie me ha criticado por ser homosexual
- El preso que mató a su compañero de celda en Murcia con una lata estaba en la cárcel por robar un móvil