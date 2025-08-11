Una denuncia sobre maltrato animal en Murcia destapa un secadero de marihuana

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado en la pedanía murciana de Sangonera la Seca la operación 'Torreta', una investigación iniciada gracias a la colaboración ciudadana para esclarecer un caso de maltrato animal que ha permitido detectar un cultivo ilícito de marihuana, según informaron fuentes de la Benemérita en un comunicado.

Durante la operación, los guardias civiles han detenido a dos personas e investigado a otras dos, colaboradoras de las primeras; y se han incautado de más de 160 plantas de marihuana y cerca de medio centenar de kilogramos de cogollos de esta sustancia, la infraestructura utilizada para su cultivo ilícito y dos vehículos.

Las actuaciones se iniciaron el pasado mes de julio, cuando el Instituto Armado fue alertado de la existencia de tres canes en estado de abandono y con notables carencias de comida y agua en una vivienda en Sangonera la Seca.

En la denuncia, los propietarios de la vivienda manifestaron que el inmueble se encontraba arrendado y que sus inquilinos tenían en estado de abandono tres perros, que hacía tiempo que no se veía a uno de los canes y que los otros mostraban signos de inanición y deshidratación.

Una patrulla de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil se trasladó hasta el lugar para verificar los hechos. En la inspección inicial, los guardias civiles hallaron solo dos perros vivos en evidente estado de abandono y, posteriormente, confirmó que el tercer animal había muerto, presumiblemente por falta de atención.

Además, durante la inspección, los efectivos hallaron indicios relacionados con el cultivo ilícito y manipulación de marihuana, por lo que iniciaron una investigación paralela al caso de abandono animal.

Unos días después, dentro del dispositivo de investigación establecido sobre el inmueble y sus moradores por la supuesta relación con el tráfico de drogas, los guardias civiles interceptaron un vehículo que salía de la parcela ocupado por dos personas que transportaba material de refrigeración, al parecer, de la plantación ilegal.

Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil ha efectuado la entrada y el registro en la vivienda , en la que se ha hallado un invernadero y secadero de cannabis, con 162 plantas de marihuana y 44 kilogramos de cogollos de esta sustancia, que ha sido incautados, junto con los dispositivos que componían el invernadero.

La operación ha culminado con la detención de los dos moradores de la vivienda y la investigación de dos colaboradores como presuntos autores de los delitos de cultivo y elaboración de drogas, defraudación de fluido eléctrico, contra los animales y daños.

La vivienda había sido modificada sin el permiso de sus propietarios y se habían realizado obras para habilitar las zonas de cultivo y secado, originado considerables daños a los arrendadores.

Los propietarios del inmueble se hicieron cargo de los dos canes hallados en estado de deshidratación y desnutrición, que recibieron asistencia veterinaria.