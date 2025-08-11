Emergencias
El incendio de un solar con material muy inflamable junto a un colegio de Cartagena daña uno de los mejores murales del mundo
En el lugar, en la zona de Canteras y muy cercano a la creación del artista Kato, se acumulaban bombonas de butano y cientos de sillas de plástico
Un solar en el que se acumulaba material muy inflamable se incendió este lunes junto a un colegio de Cartagena, indican fuentes policiales y de Emergencias. El fuego (concretamente, el humo) afectó a uno de los mejores murales de arte urbano del mundo.
El incendio se desató minutos antes de las tres y cuarto de la tarde, en un paraje ubicado junto a un colegio en la zona de Canteras, en Cartagena. Numerosos testigos alertaron a Emergencias de la columna de humo negro, visible a larga distancia.
Al lugar se movilizaron Bomberos de Cartagena y agentes de la Policía Local de la ciudad portuaria. El incendio no causó daños personales, aunque sí materiales.
Se trata de un lugar en el que se hacen celebraciones, para las cuales había acumulado mucho material inflamable: bombonas de butano y cientos de sillas y mesas de plástico, explican vecinos de la zona.
La pasada primavera, el grafitero conocido como Kato iluminó con sus espráis la fachada del pabellón deportivo de la diputación de Canteras. En concreto, la obra en cuestión -bautizada como K-ArtHago Nova: Ars, Populus et Imperium y de inspiración romana- era nominada a los prestigiosos premios internacionales Street Art Cities, que ya han destacado anteriormente otras piezas ubicadas en nuestra Región. Ahora habrá que evaluar qué daños ha hecho el humo.
