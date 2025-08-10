Cuatro heridos en un accidente de tráfico en Puerto de Mazarrón
Dos coches se vieron involucrados en el siniestro
L.O.
Cuatro personas han resultado heridas de diversa consideración en la madrugada de este domingo en un accidente de tráfico en Mazarrón, en el que se han visto implicados dos turismos, ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias.
El teléfono 112 recibió a las 00:50 horas varias llamadas informando de un accidente de tráfico en el cruce de las calles Río Argos con Río Guadalentín del Puerto de Mazarrón, donde se vieron afectadas cuatro personas, de las cuales una de ellas estaba atrapada en uno de los vehículos.
Hasta el lugar del accidente se desplazaron agentes de la Policía Local, efectivos sanitarios del 061 y Cruz Roja, y bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia.
Tras estabilizar a los cuatro heridos, éstos fueron trasladados al Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena.
