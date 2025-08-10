Investigación
El comerciante de Molina de Segura que murió tras la paliza de su hijo no recibió ningún golpe mortal
El cuerpo de Felipe Hernández, que sufría del corazón y fue agredido por su primogénito, no presentaba fracturas ni hemorragias internas
Felipe Hernández, el comerciante de Molina de Segura que murió minutos después de recibir una paliza a manos de su primogénito, no recibió ningún golpe letal, informan fuentes policiales.
El cuerpo del hombre, que padecía del corazón desde hace tiempo (de hecho, llevaba un marcapasos) no presentaba ningún tipo de fractura ni hemorragia interna que resultase mortal por sí sola, apuntaron las mismas fuentes.
La causa del fallecimiento del empresario, padre de cuatro hijos y muy conocido en el municipio de la Vega Media también por su faceta en redes sociales, fue que se le paró el corazón tras sufrir un trastorno del ritmo cardíaco. Algo que, no obstante, no se puede descartar que esté relacionado con el estrés que padeció después de que dos de sus descendientes (con los que arrastraba años de conflictos) entrasen en su tienda, donde el varón le propinó varios golpes, como grabaron las cámaras del negocio.
El sospechoso, Felipe H. R., se encuentra en prisión provisional, investigado por el homicidio de su progenitor, mientras que su única hija, Rosario H. R., se halla en libertad con cargos acusada de omisión de socorro.
Pablo Martínez, abogado que se encarga de la defensa de ambos hermanos, intentó sacar al sospechoso de la cárcel, pero la jueza se lo denegó. Al ser agosto inhábil judicialmente, hasta septiembre su defensa no puede volver a solicitar la libertad.
La pareja y los hermanos de Felipe Hernández sostienen que el hombre llevaba años sufriendo amenazas por parte de sus descendientes, a los que acusó incluso de haberle robado y de los que pidió una orden de alejamiento que jamás le fue concedida.
Ellos sabían que su padre sufría problemas de salud, insisten. Asuntos económicos, sobre propiedades, también estarían tras estas rencillas.
- Mata a su compañero de celda de la cárcel de Sangonera cortándole el cuello con una lata de atún
- Detenido un joven de 23 años por intentar violar a una mujer en un puente de Cartagena
- Una vecina de Los Mateos: 'He sufrido trombos y un infarto y mis dos hijos han tenido cáncer
- El preso que mató a su compañero de celda en Murcia con una lata estaba en la cárcel por robar un móvil
- Los Alcázares será este sábado el epicentro del quinto ‘Abrazo al Mar Menor’
- Montan una pérgola en el agua de una playa de la Región de Murcia y nadie da crédito a qué están haciendo: 'Lo que me quedaba por ver
- De San Pedro a Águilas: los mejores restaurantes para comer arroz y bogavante del litoral de la Región de Murcia
- Muere una vecina de Jumilla aplastada por una máquina en una finca agrícola