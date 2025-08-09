Muere un hombre de 37 años al estrellarse con su moto en una carretera de Águilas

Un hombre de 37 años perdió la vida este sábado por la mañana al estrellarse con su moto en una carretera de Águilas, informa el Centro de Coordinación de Emergencias.

Los hechos tuvieron lugar sobre las diez menos veinte de la mañana. Varios testigos alertaron a Emergencias: un motorista había tenido un accidente, se había caído del vehículo de dos ruedas y estaba inconsciente bajo el guardarraíl, que es la barrera de protección colocada para evitar que los vehículos se salgan de la vía.

El lugar, el kilómetro 61 de la RM-332, a la altura del Barranco del Asensio, de la pedanía de Tébar (Águilas) y en sentido Mazarrón, según indicó el 112 en su web.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron Bomberos del Consorcio (que finalmente no tuvieron que actuar), agentes de la Guardia Civil de Tráfico, efectivos de mantenimiento de Carreteras y sanitarios del 061 en una ambulancia. Lamentablemente, solo pudieron certificar el deceso.