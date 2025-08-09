Emergencias
Muere un hombre de 37 años al estrellarse con su moto en una carretera de Águilas
Testigos explicaron que sufrió una caída y quedó inconsciente debajo del guardarraíl
Un hombre de 37 años perdió la vida este sábado por la mañana al estrellarse con su moto en una carretera de Águilas, informa el Centro de Coordinación de Emergencias.
Los hechos tuvieron lugar sobre las diez menos veinte de la mañana. Varios testigos alertaron a Emergencias: un motorista había tenido un accidente, se había caído del vehículo de dos ruedas y estaba inconsciente bajo el guardarraíl, que es la barrera de protección colocada para evitar que los vehículos se salgan de la vía.
El lugar, el kilómetro 61 de la RM-332, a la altura del Barranco del Asensio, de la pedanía de Tébar (Águilas) y en sentido Mazarrón, según indicó el 112 en su web.
Hasta el lugar del accidente se desplazaron Bomberos del Consorcio (que finalmente no tuvieron que actuar), agentes de la Guardia Civil de Tráfico, efectivos de mantenimiento de Carreteras y sanitarios del 061 en una ambulancia. Lamentablemente, solo pudieron certificar el deceso.
- Mata a su compañero de celda de la cárcel de Sangonera cortándole el cuello con una lata de atún
- Detenido un joven de 23 años por intentar violar a una mujer en un puente de Cartagena
- Una vecina de Los Mateos: 'He sufrido trombos y un infarto y mis dos hijos han tenido cáncer
- Los Alcázares será este sábado el epicentro del quinto ‘Abrazo al Mar Menor’
- Montan una pérgola en el agua de una playa de la Región de Murcia y nadie da crédito a qué están haciendo: 'Lo que me quedaba por ver
- De San Pedro a Águilas: los mejores restaurantes para comer arroz y bogavante del litoral de la Región de Murcia
- El nuevo obispo, una decisión en secreto
- Rompe a pedradas el escaparate de una tienda de San Javier y dice que quiere ser detenido y repatriado a Argelia