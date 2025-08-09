Maltrato animal
Sin comida y con agua contaminada con sangre: así se encontraban más de 200 animales en una granja de Mula
En el terreno también se han encontrado alrededor de 50 cadáveres de ovejas y cabras en descomposición, además de un perro pastor
L.O.
Comederos llenos de piedras y bebederos secos o con agua contaminada con sangre y cadáveres. Esos eran los únicos medios de hidratación y alimentación de más de 200 animales abandonados en una granja de Mula.
Durante el desarrollo de la operación 'Horrores', la Guardia Civil descubrió una explotación agraria en la que ejemplares de cabras, ovejas y burros desnutridos, deshidratados y en unas condiciones higiénicas deficientes convivían con medio centenar de cadáveres de animales en descomposición, entre los que se encontraba el perro pastor de la granja.
La investigación se inició por una llamada anónima que informaba a la Benemérita de la situación de los animales en la granja, cuando especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) comenzaron el procedimiento para esclarecer los hechos denunciados.
Fue entonces cuando varios agentes de la Patrulla de Protección de la Naturaleza se desplazaron hasta la granja, hallando decenas de cadáveres y alrededor de dos centenares de animales en pésimas condiciones sanitarias.
Mientras se intentaba localizar al responsable de la explotación ganadera, los guardias civiles suministraron agua y alimento a los animales vivos, que mostraban un estado de debilidad alarmante.
La Guardia Civil alertó, a su vez a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la CARM, cuyos técnicos veterinarios inspeccionaron la explotación y contabilizaron alrededor de dos centenares de animales vivos en condiciones precarias, y más de medio centenar de cadáveres en diferentes fases de descomposición o esqueletización.
Durante las inspecciones también se detectó un gran acopio de residuos peligrosos y estructuras en mal estado que ponían en riesgo la salud de los animales.
Graves irregularidades higiénico-sanitarias
La explotación ganadera ha sido inmovilizada y propuesta para expediente sancionador, por vulnerar gravemente el bienestar animal y la salud pública.
Una vez identificado el responsable de la granja, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda que ha culminado con su localización y detención como presunto autor de delito contra los animales, así como la emisión de las correspondientes denuncias administrativas por las deficiencias detectadas en las instalaciones.
- Mata a su compañero de celda de la cárcel de Sangonera cortándole el cuello con una lata de atún
- Detenido un joven de 23 años por intentar violar a una mujer en un puente de Cartagena
- Una vecina de Los Mateos: 'He sufrido trombos y un infarto y mis dos hijos han tenido cáncer
- Los Alcázares será este sábado el epicentro del quinto ‘Abrazo al Mar Menor’
- Montan una pérgola en el agua de una playa de la Región de Murcia y nadie da crédito a qué están haciendo: 'Lo que me quedaba por ver
- De San Pedro a Águilas: los mejores restaurantes para comer arroz y bogavante del litoral de la Región de Murcia
- El nuevo obispo, una decisión en secreto
- Rompe a pedradas el escaparate de una tienda de San Javier y dice que quiere ser detenido y repatriado a Argelia