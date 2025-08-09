Sin comida y con agua contaminada con sangre: así se encontraban más de 200 animales en una granja de Mula

Comederos llenos de piedras y bebederos secos o con agua contaminada con sangre y cadáveres. Esos eran los únicos medios de hidratación y alimentación de más de 200 animales abandonados en una granja de Mula.

Durante el desarrollo de la operación 'Horrores', la Guardia Civil descubrió una explotación agraria en la que ejemplares de cabras, ovejas y burros desnutridos, deshidratados y en unas condiciones higiénicas deficientes convivían con medio centenar de cadáveres de animales en descomposición, entre los que se encontraba el perro pastor de la granja.

La investigación se inició por una llamada anónima que informaba a la Benemérita de la situación de los animales en la granja, cuando especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) comenzaron el procedimiento para esclarecer los hechos denunciados.

Fue entonces cuando varios agentes de la Patrulla de Protección de la Naturaleza se desplazaron hasta la granja, hallando decenas de cadáveres y alrededor de dos centenares de animales en pésimas condiciones sanitarias.

Mientras se intentaba localizar al responsable de la explotación ganadera, los guardias civiles suministraron agua y alimento a los animales vivos, que mostraban un estado de debilidad alarmante.

La Guardia Civil alertó, a su vez a la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la CARM, cuyos técnicos veterinarios inspeccionaron la explotación y contabilizaron alrededor de dos centenares de animales vivos en condiciones precarias, y más de medio centenar de cadáveres en diferentes fases de descomposición o esqueletización.

Durante las inspecciones también se detectó un gran acopio de residuos peligrosos y estructuras en mal estado que ponían en riesgo la salud de los animales.

Graves irregularidades higiénico-sanitarias

La explotación ganadera ha sido inmovilizada y propuesta para expediente sancionador, por vulnerar gravemente el bienestar animal y la salud pública.

Una vez identificado el responsable de la granja, la Guardia Civil estableció un dispositivo de búsqueda que ha culminado con su localización y detención como presunto autor de delito contra los animales, así como la emisión de las correspondientes denuncias administrativas por las deficiencias detectadas en las instalaciones.