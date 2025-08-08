Rompe a pedradas el escaparate de una tienda de San Javier y dice que quiere ser detenido y repatriado a Argelia

Los hechos tuvieron lugar el pasado martes, sobre las nueve de la noche, hora a la que testigos avisaban a Emergencias de lo que estaban presenciando: había un individuo, muy agresivo, lanzando piedras contra los escaparates de un comercio en San Javier.

Al lugar, la avenida Pinatar, se movilizó minutos después una patrulla de la Policía Local del citado municipio costero. Los agentes encontraron a un varón que, efectivamente, había fracturado el cristal de una tienda de muebles.

Los municipales pararon al hombre, que no llevaba documentación encima y se identificó verbalmente. Explicó a los policías que había nacido 52 años antes en Orán (Argelia) y que se encontraba en la Región y en España de forma irregular. El varón reconoció ser el autor de la rotura de dos de los ventanales del negocio y apuntó que obró así porque lo que pretendía era ser detenido y repatriado a su país de origen.

La patrulla también localizó en el lugar a un testigo, que corroboró lo mismo que admitía el sospechoso: que había fracturado dos escaparates lanzando piedras.

Sin domicilio conocido

Los dos agentes procedieron al arresto del hombre, indocumentado y sin domicilio conocido, como presunto autor de un delito de daños. Se trató de localizar por teléfono entonces al dueño de la tienda, a fin de informarle de lo acontecido, aunque no fue posible contactar con él en ese momento.

La Policía Local abrió diligencias. Como se trata de un cuerpo sin competencias de investigación en materia de seguridad ciudadana, el caso es de la Guardia Civil.

Lo que dice ahora mismo la normativa es que «serán expulsados del territorio español los extranjeros que incurran en una conducta prevista como infracción grave o muy grave, en aplicación del correspondiente procedimiento administrativo, en lugar de la sanción de multa, cuando la infracción cometida así lo justifique». Lo que ocurre es que fracturar unos cristales no se considera, con el Código Penal en la mano, una infracción grave o muy grave.

Fuentes policiales explicaron que no es la primera vez que un migrante pide ser arrestado para que lo echen, aunque no es muy común. Tal y como marca la ley, si un extranjero comete alguna de las infracciones ‘graves’ o ‘muy graves’, o si ha sido condenado por un delito con pena privativa de libertad superior a un año, la Administración puede iniciar un procedimiento sancionador y acordar su expulsión, extinguiendo así su permiso de residencia.