Pillan a dos hombres robando en vehículos estacionados en Murcia e intentan huir de la Policía

Dos hombres han sido sorprendidos alrededor de las cinco de la mañana forzando vehículos estacionados y sustrayendo objetos de su interior en el barrio de Santa María de Gracia en Murcia. Al ser descubiertos, han intentado huir de los agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Murcia que han acudido al lugar.

Cuando la Policía Nacional llegó a la calle Gardenia, desde donde se había hecho una llamada al 091, los agentes han observado un vehículo con las luces encendidas y el motor en marcha y, junto a él, un hombre que al percatarse de la presencia policial, subió precipitadamente al vehículo con la intención de abandonar el lugar.

Los agentes bloquearon el vehículo y procedieron a la identificación del varón, que había sido visto tratando de forzar los vehículos estacionados y que se encontraba en posesión de un martillo rompe lunas.

Simultáneamente, agentes de la Policía Local de Murcia observaron a un varón meterse en el interior de un contenedor de basura donde trató de ocultarse, el cual resultó ser el segundo responsable involucrado en los hechos, y que era el propietario del vehículo donde trató de huir el primero.

Por todo ello, ambos varones fueron detenidos por los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Murcia, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial decretándose el ingreso en prisión provisional de uno los detenidos como máximo responsable de los hechos.