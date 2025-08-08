Pillan a dos hombres robando en vehículos estacionados en Murcia e intentan huir de la Policía

Uno de ellos intentó escapar en una furgoneta mientras que el otro se escondió en un contenedor de basura

Dos hombres han sido sorprendidos alrededor de las cinco de la mañana forzando vehículos estacionados y sustrayendo objetos de su interior en el barrio de Santa María de Gracia en Murcia. Al ser descubiertos, han intentado huir de los agentes de la Policía Nacional y la Policía Local de Murcia que han acudido al lugar.

Cuando la Policía Nacional llegó a la calle Gardenia, desde donde se había hecho una llamada al 091, los agentes han observado un vehículo con las luces encendidas y el motor en marcha y, junto a él, un hombre que al percatarse de la presencia policial, subió precipitadamente al vehículo con la intención de abandonar el lugar.

Los agentes bloquearon el vehículo y procedieron a la identificación del varón, que había sido visto tratando de forzar los vehículos estacionados y que se encontraba en posesión de un martillo rompe lunas.

Simultáneamente, agentes de la Policía Local de Murcia observaron a un varón meterse en el interior de un contenedor de basura donde trató de ocultarse, el cual resultó ser el segundo responsable involucrado en los hechos, y que era el propietario del vehículo donde trató de huir el primero.

Por todo ello, ambos varones fueron detenidos por los agentes de la Policía Nacional y de la Policía Local de Murcia, siendo puestos a disposición de la autoridad judicial decretándose el ingreso en prisión provisional de uno los detenidos como máximo responsable de los hechos.

