Accidente
Una mujer y dos niños de nueve y once años resultan heridos al colisionar su coche con un camión
La conductora y la niña de nueve años se encuentran en estado grave
EP
Una mujer, una niña de nueve años y un niño de once, resultan heridos al producirse una colisión por alcance de un turismo contra un camión en la A-30, en la localidad de Murcia.
El siniestro se registró sobre las 23.40 horas del jueves en el kilómetro 165,650 de la A-30 cuando, por causas que se desconocen, se produjo una colisión entre un coche y un camión.
Como consecuencia del siniestro, la conductora del turismo resultó herida grave, así como una niña de nueve años. En el coche también viajaba un menor de once años, que resultó con heridas leves.
