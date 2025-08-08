Mata a su compañero de celda de la cárcel de Sangonera cortándole el cuello con una lata de atún

Un preso ha matado a su compañero de celda de la cárcel de Sangonera, en Murcia, cortándole el cuello con una lata de atún, indican fuentes cercanas al caso.

Ocurrió en el módulo 1, considerado de respeto. Un recluso dio la voz de alarma porque escuchó golpes procedentes del habitáculo de al lado y dos funcionarios de los que estaban trabajando llegaron. Entonces encontraron al interno muerto y al agresor ensangrentado, apuntan las mismas fuentes.

Se da la circunstancia de que el presunto agresor llevaba apenas dos días en el penal.

El agresor permanece ahora aislado y previsiblemente será trasladado de prisión.

Se venden en el economato

No es la primera vez que pasa algo similar. El año pasado, un preso de la misma cárcel intentó cortar el cuello a otro con una lata de atún. Y es que estos productos están permitidos en las celdas (se venden en el economato), aunque pueden resultar armas letales.

En verano de 2022, un preso de Campos del Río (Juan de Dios F.L, un sujeto español con vínculos con el yihadismo) intentaba degollar a un funcionario empleando para ello una lata. Los hechos tuvieron lugar cuando el recluso pidió al funcionario que revisase su peculio. En un momento dado, se abalanzó sobre él y trató de cortarle el cuello.