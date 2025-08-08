Liberan a siete mujeres explotadas sexualmente en Torre Pacheco

Siete mujeres han sido liberadas de un domicilio de Torre Pacheco en el que eran explotadas sexualmente. La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto responsable.

La investigación se inició en febrero cuando una mujer reconoció a la Policía haber sido forzada a prostituirse junto a otras mujeres en una vivienda donde apenas tenía libertad de movimiento, pues estaba vigilada por cámaras de seguridad.

La víctima manifestó que se les obligaba a estar disponibles las 24 horas del día todos los días de la semana y que no tenían decisión ni poder alguno sobre lo que hacían.

La investigación de la Policía Nacional culminó el pasado día 6 de agosto con la entrada y registro en dicho domicilio que permitió la intervención de numerosos efectos relacionados con la explotación sexual de mujeres extranjeras, como dispositivos electrónicos, dinero en efectivo (más de 9.000 euros), sustancias sintéticas sometidas a fiscalización y control o fármacos anabólicos, localizando a siete víctimas, cuatro de ellas en situación irregular en España.

Tras el registro, los agentes procedieron a la detención del principal responsable de los hechos, el cual ha sido puesto a disposición judicial en el día de hoy, decretándose su inmediato ingreso en prisión provisional.

Las víctimas fueron atendidas por la ONG APRAMP, Asociación para la Prevención, Reinserción y Atención a la Mujer Prostituida.

Los agentes de la Policía Nacional continúan con las gestiones indagatorias para la localización, identificación y asistencia de otras posibles víctimas de explotación sexual.