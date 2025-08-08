Herido con la cabeza fracturada un motorista al chocar con un coche en Cabezo de Torres

Un motorista de 41 años ha sido hospitalizado con la cabeza fracturada por el golpe que ha recibido al chocar con un coche en la pedanía murciana de Cabezo de Torres, según informa el Centro de Coordinación de Emergencias 112 de la Región de Murcia.

La colisión ha ocurrido sobre las 15:10 horas en la autovía A-7, a la altura de los centros comerciales.

Hasta el lugar del accidente se ha desplazado Guardia Civil, una Unidad Móvil de Emergencia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 y Mantenimiento de carreteras.

Los sanitarios enviados en su ayuda han llevado al herido en ambulancia al hospital Virgen de la Arrixaca, de El Palmar.