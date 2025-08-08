Detenido un joven de 23 años por intentar violar a una mujer en un puente de Cartagena

La Policía Nacional ha detenido en Cartagena a un varón de 23 años acusado de intentar violar a una mujer en un puente de la ciudad, informan fuentes cercanas al caso.

Los hechos se produjeron de madrugada, en una pasarela, conocida como 'puente rosa', que une el barrio de la Concepción con la alameda de San Antón, cuando la víctima, una joven de 19 años de origen marroquí, fue abordada por el sospechoso, al cual no conocía de nada.

La arroja al suelo

Según relataría luego la joven, el individuo la intimidó y le pidió que le entregase el móvil. Acto seguido, continúa la chica, la agarró con fuerza, la arrojó al suelo y comenzó a desnudarla.

La mujer comenzó a gritar, para pedir auxilio, y varios viandantes acudieron en su ayuda. La presencia de estas personas disuadió al agresor sexual, que echó a correr y escapó. Los presentes avisaron a la Policía.

Agentes de la Policía Nacional localizaron, poco después, a un hombre que coincidía con las características de aquel al que estaban buscando: estaba subido en el capó de un coche, golpeándolo y discutiendo con el conductor del mismo.

Muy agresivo

El joven, ante la presencia policial, opuso una gran resistencia a la hora de ser reducido y llegó a lesionar a uno de los cuatro policías que lo arrestaron. En concreto, les fracturó un dedo.

Mano vendada del agente de la Policía Nacional al que lesionó el sospechoso. / L. O.

El sospechoso fue trasladado a dependencias policiales, donde dio como domicilio el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Tentegorra. Este varón, de origen guineano, se encontraba en régimen abierto en el citado centro, donde únicamente ha de ir a pernoctar.

Se da la circunstancia, según indican fuentes policiales, de que el acusado cuenta con una orden de expulsión dictada en 2024 por Suiza, país donde se encontraba en ese momento. Esta orden puede ser emitida por varios motivos, uno de ellos la comisión de delitos, o únicamente por la infracción de leyes de inmigración. En este caso concreto, el chico, de entonces 22 años, fue expulsado del país por desórdenes públicos, detallan las mismas fuentes.

El chico será puesto a disposición judicial previsiblemente este sábado en el Juzgado de Guardia de la ciudad portuaria.