Un joven, cuya identidad y edad no han trascendido, ha sido detenido por agredir sexualmente a una menor en unos baños públicos de Fuente Álamo, indica la Guardia Civil en una nota de prensa.

Al operativo lo bautizaron como operación 'Ojorayo' y comenzó cuando una mujer, la madre de la víctima, denunció su desaparición. La adolescente se había fugado de su casa.

"Efectivos de Prevención de Seguridad Ciudadana de la Benemérita abrieron la investigación y activaron el protocolo previsto para estos casos con la mayor celeridad posible, ya que las primeras horas son cruciales para llevar a buen puerto este tipo de investigaciones", detalla el cuerpo en una nota.

Los agentes civiles localizaron a la menor apenas unas horas más tarde de denunciarse su desaparición. La llevaron a su casa y fue entonces cuando "al encontrarse con su madre le contó, en presencia todavía de los investigadores, que había sufrido una agresión sexual durante su ausencia".

No recordaba lo sucedido

La adolescente fue llevada al hospital, donde la reconocieron tanto los facultativos como el forense, como manda el protocolo que se activa en estos casos. El asunto pasó entonces a manos de la Policía Judicial, cuyos expertos "recopilaron toda la información posible sobre lo narrado por la menor, la cual tenía problemas para recordar lo sucedido, circunstancia que dificultó la labor de los investigadores", destaca el cuerpo.

"Las complejas pesquisas practicadas llevaron a los guardias civiles hasta el lugar donde, al parecer, se había materializado la agresión sexual: unos baños públicos. Los investigadores efectuaron entonces una minuciosa inspección técnico-ocular de su interior y recabaron evidencias e indicios que fueron reforzando la línea de investigación que les llevó hasta algunos testigos", prosigue la nota del Instituto Armado.

De este modo, "el análisis de toda la información obtenida durante la investigación permitió a los guardias civiles a identificar a un joven que se encontraba, presuntamente, tras la autoría de la agresión sexual. El dispositivo de búsqueda establecido por la Guardia Civil culminó con la localización y detención del sospechoso, todo ello en menos de 24 horas desde la presentación de la denuncia".