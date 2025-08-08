Detenida otra persona por su implicación en el crimen de Cabezo de Torres

La Guardia Civil ha detenido a otra persona por su presunta implicación en el crimen de Cabezo de Torres, además de José Luis M. S., ‘El Muelas’, el primer detenido por la muerte de David V. C., cuyo cadáver degollado fue hallado en su piso el domingo.

'El Muelas' pasaba este martes, 48 horas después de su detención, a disposición de la titular del Juzgado de Instrucción Nº 6 de Murcia, en funciones de Guardia. De ahí, a prisión provisional, comunicada y sin fianza. El sospechoso es un individuo con un abultado historial de antecedentes por tráfico de drogas y robos.

Los investigadores del Instituto Armado ya elucubraron desde un principio que lo sucedido podría salpicar a más personas de las que frecuentaban el 'fumadero' de droga que, según coinciden los residentes en la zona, tenía 'El Muelas' montado en su domicilio. Uno de los segundos pisos del Edificio Greco que fue tomado por agentes de la Benemérita.

El segundo arresto se produjo este jueves por la tarde, también en Cabezo de Torres, apuntan fuentes cercanas al caso.

En un arcón

Fue el olor que emanaba del domicilio en cuestión el que alertó entonces a los residentes, que dieron la voz de alarma. Cuando los agentes de la Guardia Civil se desplazaron a la vivienda en cuestión, descubrieron un cuerpo en descomposición: el de David V., de 49 años de edad, vecino del barrio de Las Cumbres, en la misma pedanía murciana.

El cadáver, detallaron fuentes cercanas a la investigación, habría sido introducido en una especie de baúl y presentaba un corte en el cuello. Con las pesquisas recién iniciadas, los profesionales de la Policía Judicial trabajan con la hipótesis de que el sospechoso hubiese metido el cuerpo en ese baúl, a fin de mantenerlo oculto mientras ideaba cómo deshacerse de él.