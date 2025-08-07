Roba en un semáforo un coche ocupado por un padre y su hijo y se estrella con él cuando conducía drogado y ebrio en Mazarrón.

Un hombre, cuya identidad y edad no han trascendido, ha sido detenido en Mazarrón por robar un coche, en el que iban un padre y su hijo menor, cuando estaba parado en un semáforo, sustraer antes una furgoneta a cuyo conductor trató de asfixiar y estrellarse con el turismo cuando conducía drogado y ebrio. El sospechoso acabó en el hospital, debido a las graves lesiones que le causó el accidente que provocó.

La Policía Local de Mazarrón ha detenido a un varón como presunto autor de los delitos de robo con violencia e intimidación, daños y contra la seguridad vial. Como este cuerpo no tiene competencias de investigación en materia de seguridad ciudadana, el sospechoso fue puesto a disposición de la Guardia Civil, que este jueves remitía un comunicado para hablar del suceso.

Dio la voz de alarma el padre. Según la nota mandada por la Benemérita, el perjudicado requirió a agentes de Prevención de Seguridad Ciudadana para relatar que "mientras se encontraba en su vehículo, acompañado de su hijo menor de edad, detenido en un semáforo, un hombre accedió al interior del mismo, se sentó en el lugar del copiloto y comenzó a forcejear con él, obligándole a salir del vehículo, logrando en ese instante sacar de forma apresurada al menor del interior, justo antes de que el autor de los hechos huyera conduciendo el vehículo sustraído".

Arrancaron las pesquisas y "los guardias civiles se coordinaron con el resto de patrullas en servicio tanto de la Benemérita como de la Policía Local de Mazarrón, con la finalidad de localizar el vehículo sustraído y detener a su autor", apunta el Instituto Armado. Lo que pasó fue que "onmersos en el dispositivo de búsqueda establecido para la búsqueda del vehículo sustraído, los guardias civiles se encontraron con otra persona, que presenta numerosas lesiones en el rostro, que requirió la atención de la patrulla".

A puñetazo limpio

Este afectado explicó que "una persona le había robado la furgoneta y sus pertenencias durante esa mañana. Según la víctima, el robo se materializó aprovechando un momento de descuido en el que le propinó numerosos puñetazos e intentó asfixiarle para, finalmente, arrebatarle las llaves del vehículo y huir con este", informa el cuerpo.

La Guardia Civil encontró este vehículo en cuestión abandonado muy cerca del lugar en el que el padre y el hijo se habían visto abordados por el sujeto. Determinaron entonces que lo de la furgoneta había sido antes. Y que se trataba del mismo individuo.

Buscándolo estaban cuando la Policía Local lo encontró: los municipales "alertaron a la Guardia Civil de que en la avenida del Alamillo de Puerto de Mazarrón se había producido un siniestro entre dos vehículos, uno que se encontraba estacionado y el otro correspondía con el turismo sustraído".

La Policía Local procedió al arresto del sospechoso, el cual mostraba signos de encontrarse bajo los efectos de algún tipo de sustancia. Las pruebas a las que fue sometido lo confirmaron: positivo en drogas y alcohol.

Se metió por el paseo marítimo

"Las primeras pesquisas permitieron constatar que el ahora detenido, presuntamente, sustrajo la furgoneta, la abandonó y se apropió del turismo en el que se encontraba el hombre con su hijo. Además, durante el trayecto recorrido con el segundo vehículo sustraído, condujo a gran velocidad por la vía pública, llegando a colisionar también con otro vehículo que se encontraba circulando, provocando daños en el mismo y poniendo en riesgo la integridad física de sus ocupantes", detalla la Benemérita en su nota.

"Tras esta colisión, continuó circulando a gran velocidad por la localidad costera, unos hechos que alarmaron a los vecinos de la zona. El ahora detenido llegó, incluso, a circular por el interior del paseo marítimo de Puerto de Mazarrón, donde está prohibida la circulación debido a que su uso es exclusivamente peatonal. Finalmente colisionó con otro turismo que se encontraba estacionado", prosigue el Instituto Armado.

Cuando fue capturado, el sospechoso llevaba tarjetas bancarias y cinco móviles que no eran suyos

Cuando fue capturado, el sospechoso llevaba cinco móviles que no eran suyos: tres eran de las víctimas de los violentos robos de los vehículos, los otros eran de otras personas a las que, presuntamente, se los había quitado. Además, también llevaba documentación y tarjetas "de estas y otras víctimas".

"Durante la investigación, los guardias civiles localizaron a otra víctima más, en este caso el propietario de una de las tarjetas bancarias que, posteriormente, denunció al ahora detenido por otro robo con violencia e intimidación cometido instantes antes de los robos de los vehículos".

Un 'mataleón'

"Esta víctima relató que el ahora detenido le realizó un seguimiento a pie y después se abalanzó y le cogió del cuello: que lo llegó a dejar inconsciente. Cuando retomó la conciencia, comprobó que le había sustraído la cartera con documentación, tarjetas bancarias y efectivo, así como su teléfono móvil", apunta la Benemérita.

Por lo manifestado por la víctima, se investiga si le hizo la del ‘mataleón’, una técnica que puede llegar a ser mortal. Se trata de una forma de ataque que consiste en sujetar a la víctima desde la espalda y aplicarle presión en su cuello con el brazo, lo que provoca una disminución del flujo sanguíneo al cerebro: puede dar lugar a que la persona acabe desmayándose.

El sospechoso fue trasladado al hospital, por las heridas que se hizo en el accidente.