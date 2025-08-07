El jubilado agredido en Torre Pacheco lamenta la puesta en libertad del detenido y espera que "no le toque a otro"

Domingo Tomás, la víctima de la agresión en Torre Pacheco, ha lamentado este jueves la puesta en libertad provisional del joven de 19 años acusado de golpearle el pasado 9 de julio, por lo que ha manifestado una sensación de "impotencia" y ha auspiciado "que no le toque a otro".

Preguntado al respecto en el programa 'En boca de todos' del canal 'Cuatro', el hombre de 68 años, que ha decidido no personarse en la causa judicial, se ha mostrado inicialmente reticente a la hora de opinar y posteriormente ha manifestado su sorpresa respecto a la puesta en libertad provisional de su agresor, quien fue detenido en País Vasco el pasado 14 de julio y enviado al día siguiente a prisión provisional y sin fianza.

La jueza de la plaza número 4 del Tribunal de Instancia de San Javier, tras decretar este miércoles la medida, estableció también la prohibición de aproximación a menos de 500 metros y comunicación con la víctima, la prohibición de acudir o residir en el municipio de Torre Pacheco, la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del territorio nacional y comparecencias semanales para el investigado.

Cabe recordar que los altercados ocurridos en Torre Pacheco el pasado mes de julio comenzaron a raíz de esta agresión. En total han dejado 700 personas identificadas, 140 denunciadas y 10 detenidos, así como 12 auxilios, según confirmaba la semana pasada la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, que se desplazó a la localidad para felicitar a los agentes que participaron en el dispositivo y mantener reuniones con autoridades, entre ellas el alcalde.