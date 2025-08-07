Investigación
Buscan a una joven de 23 años desaparecida en Murcia: "Alta vulnerabilidad"
SOS Desaparecidos difunde la imagen de la chica, Míriam, a la que se le perdió la pista el 5 de agosto en El Puntal
Se llama Míriam, tiene 23 años y se le perdió la pista en El Puntal, en Murcia, este 5 de agosto. "Alta vulnerabilidad", destacan desde la asociación SOS Desaparecidos, que difundía este jueves la foto de la chica, a fin de ayudar a dar con ella.
Según se lee en el cartel, la joven mide 1,58, es de complexión delgada y tiene el pelo castaño y rizado.
Todo aquel que tenga una pista sobre su paradero puede ponerse en contacto con SOS Desaparecidos o avisar a la Policía Nacional en el 091, la Local en el 092 o la Guardia Civil en el 062.
