El Supremo confirma la prisión permanente revisable para 'El Margarito' por violar y asesinar a una mujer en Lorca

Pedro, alias 'El Margarito, se convertía hace un año en el primer condenado a prisión permanente revisable en la Región. Y lo hacía por violar y asesinar a una mujer, Manuela, en Lorca en 2021. Así lo sentenciaba la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia y, meses después, confirmaba el TSJ. El sujeto, no obstante, recurrió al Supremo, que este mes ha dictado sentencia.

El Alto Tribunal tiene claro que no hay lugar al recurso interpuesto por la defensa de Pedro A. G. T., que en octubre de 2021 estranguló a Manuela, madre de tres hijos, y dejó su cuerpo tirado en la calle. En el recurso, el abogado insistía en que El Margarito no violó a la mujer, sino que ambos tuvieron sexo consentido. Aunque no niega el crimen, la idea es que se revoque la permanente revisable, con el argumento de que no hubo agresión sexual antes del asesinato. El órgano que preside Isabel Perelló ha rechazado estos argumentos.

No ve creíbles que la víctima atacase al sujeto, como él dice, "pues no hay la más mínima prueba de ello"

Medio desnuda, amoratada y sin un halo de vida. Así era encontrada de madrugada, por un inspector de la limpieza, una vecina de Lorca de 51 años que, cuando los sanitarios y la Policía la vieron, pensaron que tenía más de setenta, debido al estado deplorable y envejecido que presentaba el cuerpo sin vida.

La Policía Nacional arrestaba unas horas después del descubrimiento del cuerpo a un hombre de nacionalidad española como presunto autor del crimen. Era Pedro, que ahora tiene 35 años de edad. Desde entonces, el sujeto está entre rejas, primero en prisión provisional y ahora ya con sentencia firme.

"Han quedado dudas"

En su recurso ante el Supremo, el abogado de Pedro dice que "hay elementos claves del ilícito penal por el que ha sido condenado respecto del que han quedado dudas y extremos sin concretar ni demostrados" y apunta que El Margarito y Manuela tuvieron esa noche "relaciones sexuales consentidas", que no fue una agresión sexual. También se queja de que no se apreció en su cliente la atenuante de drogadicción.

"Y si no hubo delito contra la libertad sexual porque la relación fue consentida, se desmorona la acusación por un delito de asesinato subsiguiente a un delito contra la libertad sexual, tal y como exige el artículo 140.2. No puede afirmarse tampoco la alevosía, pues no existió la vulnerabilidad sobre la que la sentencia construye este elemento agravatorio", opina la defensa.

"La mató para evitar que descubriera la violación y la víctima lo denunciase", tiene claro el Tribunal

"La defensa, pues, reprocha las conclusiones probatorias proclamadas por la Audiencia Provincial y avaladas por el órgano de apelación. Y lo hace, insistimos, sin ajustarse a las exigencias impuestas por la vía casacional que ofrece el artículo 849.1 de la Ley de Enjuiciamiento Crimina (LECrim)", destaca el Supremo en su sentencia, a la que ha tenido acceso La Opinión.

"Así se desprende, por ejemplo, de un argumentario construido a partir del desacuerdo del recurrente con el hecho de que no haya sido aceptada su versión de los hechos, esto es, que su reacción violenta estuvo motivada por la conducta desproporcionada de Manuela, que como consecuencia de la ingesta desmedida de alcohol, sus cambios de humor y su inestabilidad emocional, determinaron un ataque del que Pedro hubo de defenderse", subraya el documento judicial.

El Supremo no considera creíbles las manifestaciones del acusado sobre que fue ella quien le atacó, "pues no hay la más mínima prueba de ello", significa.

"Falta de lógica"

Al rechazar el recurso, el Alto Tribunal se apoya en testigos (que corroboraron que el sujeto no estaba ni ebrio ni drogado) y en los análisis toxicológicos que revelaron las sustancias que había consumido la víctima (se hallaba en un estado de intoxicación etílica severa). "Y la mató para evitar que descubriera la violación y la víctima lo denunciase", sentencia el Supremo.

"A continuación, arrastró el cuerpo sin vida de Manuela a una calle cercana, semidesnudo y tapado (declaración de un agente e informes periciales). El acusado se deshizo de la ropa de Manuela (actas de inspección ocular). Se marchó a continuación a casa de otra mujer, con la que mantenía una relación no oficial, donde se cambió de ropa ensangrentada y se puso una que le prestó dicha testigo, metiendo aquella ropa ensangrentada en una bolsa para arrojarla por un terraplén (testimonio de la mujer y cámaras del juzgado)", va desgranando la resolución judicial.

Pedro 'El Margarito', el sospechoso del crimen de Manoli, trata de ocultar su rostro ante las cámaras en los juzgados de Lorca en 2021. / Pilar Wals

Sobre la idea de que Pedro "se defendió", el Supremo significa que hubo "distintas versiones por parte del acusado que, desde luego, no son suficientes para debilitar la fortaleza de los elementos de cargo valorados por el órgano de enjuiciamiento".

De hecho, ve "falta de lógica y credibilidad" en la idea de que la víctima "diera su consentimiento, dado el estado de embriaguez en que se encontraba".

"Violencia extrema"

"En cuanto a los signos de violencia, la proporción entre las lesiones de ella y las del acusado no tienen comparación, pues mientras en la víctima aparecen en la cara interna y externa de ambos brazos, en toda la cara, especialmente en nariz, boca, y mentón, en brazos y sobre todo en cuello, propias de una violencia extrema que evidencia la superioridad del agresor y la vulnerabilidad de la víctima, en el acusado aparecen en manos, brazos y parte del tórax, como consecuencia evidentemente de la defensa presentada por la víctima cuando iba a ser violada y principalmente cuando estaba siendo estrangulada, según los forenses que realizaron la autopsia", prosigue el Supremo.

La Fiscalía pidió una vez la prisión permanente revisable para otro procesado en la Región, un hombre acusado de matar a su tía abuela en Abarán, pero este fue absuelto después de que el jurado popular lo exonerase.