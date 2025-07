El presunto agresor del jubilado de Torre Pacheco tiene antecedentes y está de forma legal en España

I. B., el joven sospechoso de pegar a Domingo, el jubilado de Torre Pacheco cuyo caso fue el origen de la espiral de violencia que estalló en el pueblo, no era un inmigrante ilegal: se encuentra en España de forma regular y cuenta con antecedentes policiales por robo con violencia y hurto, indican fuentes cercanas a la investigación.

El chico, de solo 19 años, fue detenido en la misma estación de tren de Rentería, en Gipuzkoa, cuando al parecer se disponía a viajar a Irún, indican fuentes policiales. Ya está en la cárcel. El Juzgado de Instrucción Nº 5 de Donostia-San Sebastián, en funciones de guardia, lo mandaba a prisión provisional sin fianza como presunto autor de un delito de lesiones.

Es inusual que, por un delito de lesiones, se pida prisión provisional para el sospechoso del mismo: lo que ocurre en este caso es que, a la hora de tomar la decisión, se tuvieron en cuenta las revueltas sociales que ha ocasionado.

Lo llevaron a la prisión de Martutene, en San Sebastián, aunque no descarta su posterior traslado a un penal de la Región, dado que será el juzgado de San Javier el que asumirá el caso.

Sobre el joven pesaba una orden de detención, emitida por la Guardia Civil, y por eso la Ertzaintza lo identificó y arrestó en una operación de prevención de robos, apuntan las mismas fuentes.

Los cómplices, libres

Por otro lado, la magistrada de guardia del Tribunal de Instancia de San Javier, titular de la plaza 5, acordaba este martes la libertad provisional para los dos supuestos cómplices del agresor del jubilado de Torre Pacheco. Los dos chicos que, presuntamente, no evitaron la agresión salen a la calle con cautelares: una orden de alejamiento del jubilado, la obligación de comparecer en el juzgado cada 15 dias, y la prohibición de salida de España. De hecho, han tenido que entregar su pasaporte.

No ha trascendido si I. B. y estos dos jóvenes se conocían de antemano o no. Lo que se sabe es que ninguno de ellos vivía en Torre Pacheco. I. B., de hecho, tenía su residencia fijada en Cataluña.

Para intentar saber qué pasó y por qué, la jueza de San Javier tomó declaración a la víctima del primer ataque, el jubilado Domingo, para que le explicase qué pasó en el camino del cementerio y desembocó en el suceso que prendió la llama xenófoba y violenta.

¿Hay móvil del ataque?

El fin de la magistrada es encontrar un móvil del ataque, si es que existe alguno: saber si se produjo algún tipo de interacción previa entre Domingo y los tres chicos que pudo dar lugar a la agresión o esta fue completamente gratuita y sin mediar palabra.

El vecino aseguró que fue agredido sin razón alguna, por parte de un desconocido con el que se cruzó en un camino por el que, según detalló, tiene la costumbre de pasar por las mañanas, en el paseo que le gusta dar. Este desconocido sería, presuntamente, I. B.

Fuentes cercanas a la investigación apuntaron que este escenario haría pensar en que se trató de un robo: el sospechoso habría visto a un señor de edad avanzada, caminando solo, y consideró que era una objetivo perfecto para asaltarlo y robarle lo que llevase encima. Sin embargo, Domingo aseguró que su atacante no le quitó nada.

Al caerse el móvil del robo, se puso sobre la mesa la opción de que se tratase de un reto viral de redes sociales que consiste en pegar a un desconocido porque sí, al azar, grabarlo en vídeo y difundirlo, como si fuese una hazaña. Esta teoría sigue sobre la mesa, al detallar Domingo que no está seguro de si uno de los supuestos compinches de I. B. estaba grabando con el móvil. La grabación del ataque, no obstante, no ha aparecido.

Por otro lado, la jueza encargada del caso pedía que un médico forense examinase al jubilado y redacte un informe de las lesiones que sufrió.