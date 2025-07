Torre Pacheco suspende el mercadillo por seguridad tras una noche de tensión y patrullas callejeras

«Graves altercados». Así calificaba el jefe de la Policía Local de Torre Pacheco lo que pasaba este viernes, al término de la manifestación, pacífica, que se había convocado en el pueblo a raíz de la agresión a un jubilado. Durante la madrugada, la Policía Local se empleó a fondo para frenar a los violentos, muchos de ellos llegados de fuera del municipio e incluso de fuera de la Región, armados con palos y gritando, que acudieron a domicilios donde sabían que viven migrantes. A fin de amedrentarlos.

La zona era un polvorín, especialmente desde que el caso fuese utilizado por colectivos ultras para, según se lee en las octavillas que difundían en la Red, «limpiar España», organizar «una cacería» e incluso «reunir con Alá» a las personas a las que consideran responsables de la paliza al sexagenario: las personas migrantes, a los que llaman «moros de mierda». El polvorín ya estalló este viernes por la tarde y continuó por la noche.

"Voy a recorrer calle por calle hasta que dé con las personas que lo han hecho", dice un joven en un vídeo que se graba a sí mismo

"Peligra la integridad"

‘Torre Pacheco, libre de violencia, libre de delincuencia’ era el lema con el cual se convocaba la concentración, este viernes por la tarde, en la Plaza del Ayuntamiento de la localidad. Como pasó todo lo contrario, y tras la acción se desató la violencia, y dado que este sábado por la mañana hay organizada otra iniciativa en el mismo sitio (esta vez, ideada por Vox) el Consistorio optaba por suspender el mercadillo semanal previsto, dado que «peligra la integridad de los mercaderes, así como la de los consumidores y visitantes del mismo».

Se da la circunstancia de que Torre Pacheco cuenta con una población de algo más de 40.000 habitantes, de los cuales alrededor de un 30% son inmigrantes, la mayoría de origen marroquí. El pueblo, enclavado en el Campo de Cartagena, es el hogar de muchos extranjeros que sostienen la economía de la comarca trabajando en la agricultura intensiva.

"No son seres humanos"

«No son seres humanos», dice un joven, que se identifica como vecino de Cartagena y manifiesta, en un vídeo grabado por él mismo, que se va a desplazar a Torre Pacheco. «Yo soy de Cartagena, voy a recorrer calle por calle hasta que dé con las personas que lo han hecho», sostiene, para añadir que sabe quiénes son.

Se da la circunstancia de que han rulado por internet fotos de unos chicos y se ha dicho que son los agresores del jubilado. La realidad es que el chico que pegó a Domingo (fue un solo sujeto, según la declaración de la víctima en el cuartel) no ha sido aún identificado ni detenido, por lo que no es cierto que esas fotos sean de unos jóvenes que agredieron a este vecino de 68 años.

Mientras, el joven de Cartagena subraya en su discurso, ante la cámara de su móvil: «La injusticia no me gusta y lo que han hecho me duele en el alma».

«Los que habéis sido, si me veis, más vale que salgáis corriendo», destaca, para mandar un mensaje a Dani Esteve, que anunció su presencia en el pueblo: «Desokupa, si nos vemos por ahí, os echo un cable o me lo echáis a mí».

"Igual que en el Ejido"

Para Sabah Yacoubi, presidenta de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM) en la Región, «los linchamientos en Torre Pacheco no son justicia, son racismo».

«Igual que en El Ejido hace 25 años, se persigue a inocentes solo por su origen. Los salvajes siempre serán salvajes, sin importar su origen o religión», destaca la responsable de ATIM, que tiene claro que «la violencia no tiene excusa y el odio nunca es solución».