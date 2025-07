Pitingo se pronuncia sobre la tensión en Torre Pacheco: "Soy gitano, somos resistencia"

"Hace unos meses me rompí un nudillo porque intentaron robarme unos magrebíes en Barcelona, Le pegué a uno, cayó inconsciente, y el otro huyó. ¿Lo peor? Los Mossos querían detenerme". Así comienza el cantante Pitingo el texto que ha escrito en su cuenta de X, donde se pronuncia sobre la olla a presión en la que se ha convertido Torre Pacheco, a raíz de la agresión a un jubilado por parte de un sujeto (no de varios), que, de momento, no ha sido identificado ni detenido.

El artista prosigue su relato: "Les dije: si me lleváis, cuando salga iré a por ellos otra vez. Soy gitano y estoy con mi gente de Torre Pacheco".

"Basta ya de que esta gentuza pisotee a nuestros mayores", remarca el intérprete, que celebra que "nos estamos movilizando. Somos resistencia. Con nosotros no podéis".

Pitingo se hace eco de la publicación en la que un joven, que explica que es de Cartagena, habla de su intención de ir al municipio pachequero. "La injusticia no me gusta y lo que han hecho me duele en el alma", dice este chico ante la cámara.

El cantaor andaluz se expresa así precisamente porque chicos de etnia gitana, como este joven que se hace llamar 'El Dancia', han hecho pública su idea de ir a Torre Pacheco. Donde el polvorín estallaba este viernes por la tarde, tras una concentración que empezó siendo pacífica y que acabó a golpes contra personas en la vía pública.

La tensión ha sido la tónica de la noche en el pueblo. Se da la circunstancia de que han rulado por internet fotos de unos chicos y se ha dicho que son los agresores del jubilado. La realidad es que el chico que pegó a Domingo (fue un solo sujeto, según la declaración de la víctima en el cuartel) no ha sido aún identificado ni detenido, por lo que no es cierto que esas fotos sean de unos jóvenes que agredieron a este vecino de 68 años.

Esta sábado por la tarde, 'Torre Pacheco' era la primera tendencia en X a nivel nacional, seguida de 'Gitanos'.

Para Sabah Yacoubi, presidenta de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes (ATIM) en la Región, "los linchamientos en Torre Pacheco no son justicia, son racismo".