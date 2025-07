La Fiscalía pide 8 años de cárcel para el acusado de violar a una joven en El Valle en 2022

Ocurría en enero de 2022. La Policía Local de Murcia arrestaba a un joven de 25 de años de edad como presunto autor de una agresión sexual en El Valle. Fue una amiga de la víctima la que avisó a Emergencias, porque ella había dejado de responder a sus llamadas y a sus mensajes de la aplicación de mensajería WhatsApp.

Según relató la amiga, ella sabía que la joven se había marchado de una fiesta en una casa de campo con un chico que era amigo de unos amigos suyos, pero este individuo, en vez de llevarla a su casa, la había llevado al monte. En un coche en el que viajaba otro individuo, al cual el sospechoso habría dejado antes en su domicilio. Una vez a solas con la chica, el sujeto condujo su coche hacia la sierra, para, presuntamente, forzarla a tener relaciones sexuales. Agredirla sexualmente en el interior del automóvil.

La víctima le había dicho varias veces que la llevase a su casa. Como él no hacía caso, la joven envió un WhatsApp a su amiga, le mandó la ubicación y le pidió ayuda. La amiga dio la voz de alarma.

Unidades policiales de media docena de localidades se movilizaron para tratar de dar con el individuo en cuestión. La Policía Local llegó a solicitar que saliese un helicóptero para tratar de localizar el coche de los sospechosos, pero finalmente no fue necesario que se movilizase el vehículo aéreo.

Tal y como se lee en la calificación fiscal, el sujeto, después de perpetrar la violación, se perdió y, como no sabía dónde estaba, preguntó a unos senderistas, momento que «aprovechó la joven para descender del vehículo y pedir ayuda». El presunto agresor se dio a la fuga. La Policía dio con él, fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Instrucción Nº 7 de Murcia, en funciones de guardia, que lo soltó con la condición de que no se aproximase a menos de 500 metros de su víctima.

El individuo, que se llama Sadik T., llegará por su propio pie al juicio que se ha fijado para el 17 de abril de 2029 en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia.

El Ministerio Público pide para él ocho años entre rejas (la acusación particular solicita 12) por un delito de agresión sexual y que indemnice a su víctima con 10.000 euros por daños morales, con otros 5.000 euros por el trastorno adaptativo que padece como secuela de los hechos y con otros 320 por las lesiones causadas en ese momento.

Pilar de Haro Silvente, abogada de la víctima, al recibir la comunicación de que faltan cuatro años para el juicio, elevó una queja al Defensor del Pueblo.

Pilar de Haro Silvente, abogada. / La Opinión

Expone la letrada a Ángel Gabilondo que, cuando se celebre la vista oral en el Palacio de Justicia, «habrán transcurrido más de siete años desde la ocurrencia de unos hechos tan graves» y recuerda que su clienta no solo sufrió lesiones físicas, sino que, a día de hoy, sigue «con asistencia psicológica y farmacológica, por padecer un trastorno adaptativo».

En opinión de esta profesional, «no se puede ni debe consentir que el llevar ante la Justicia al autor de los hechos por los que se le acusa, afrontando el juicio correspondiente, implique para el mismo beneficios como la aplicación de la atenuante de dilaciones indebidas cualificadas, mientras que, para la víctima, solo implica una nueva victimización secundaria, por la forma en que es tratada por la Administración de Justicia».

La afectada, subraya Pilar de Haro en el escrito remitido al Defensor del Pueblo, no puede «sanarse y llegar a la curación total de sus lesiones, cerrando este capítulo de su vida» precisamente al estar viviendo un «alargamiento innecesario y cruel de este procedimiento penal».

«Lo manifestado, por otro lado, por mucho que estemos acostumbrados y demos por hecho la exagerada duración de los procedimientos judiciales, o la escasez de medios y recursos por parte de la Administración de Justicia, no resulta coherente ni compatible con la Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del delito, teniendo los Tribunales la obligación moral de proteger a las víctimas, en su más amplio sentido, incluyendo una fecha de señalamiento más cercana en el tiempo para no acrecentar en dolor y el sufrimiento de la víctima, que comprueba, desesperada, en sus carnes, que no hay Justicia que la ampare», remarca.