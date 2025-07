Una mujer se lía a puñetazos y mordiscos contra la vigilante del centro de salud de San Antón en Cartagena

La Sección Quinta de la Audiencia Provincial, con sede en Cartagena, ha confirmado la sentencia del Juzgado de Instrucción Nº 1 de esta ciudad que condenó a una mujer por liarse a puñetazos y mordiscos contra una vigilante de un centro de salud de esta población.

Los hechos tuvieron lugar en marzo de hace dos años. Tal y como se lee en el relato de hechos probados de la sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, la mujer «accedió hasta el Centro Sanitario de Atención primaria de la calle Recoletos de Cartagena (el centro de salud de San Antón) y, tras un incidente con el personal administrativo del citado centro, se dirigió hacia la denunciante, que estaba realizando funciones de seguridad, y le dio un puñetazo en el pecho y la cogió del pelo, mordiéndole los brazos, llegando a romperle un reloj que llevaba en la muñeca, que ha sido valorado en 33,36 euros, por los que reclama».

Condenada a una multa

El Juzgado de Instrucción condenó a la mujer, por un delito leve de lesiones, a una pena de tres meses de multa, a razón de ocho euros diarios, así como a indemnizar a la mujer con 1.850 euros en concepto de responsabilidad civil. La condenada recurrió ante la Audiencia Provincial, que rechazó su recurso y confirmó la sentencia.

En su defensa, la mujer alegó que aquel día no se encontraba «bien de ánimo» porque acababa de entenderse de que su hija estaba sufriendo abusos sexuales por el hombre que era en ese momento su pareja». También argumentó que, si reaccionó de esa forma violenta, fue por «defensa ante un trato inhumano por la celadora».

Se da la circunstancia de que la acusada no se presentó al juicio, el cual fue celebrado de todos modos, en su ausencia (lo permite la ley, al ser un delito leve). En su recurso, apunta que no fue por motivos de salud, aunque no aporta ningún documento que acredite enfermedad alguna.