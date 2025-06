Más de dos meses sin rastro de los desaparecidos en Mazarrón: sus familias montan una concentración para que "no se abandone" el caso

José Patricio Chango Heredia, de 43 años, y su compañero, Edwin Guillermo Cambal Chicaiza, de 32, compartían casa (en la urbanización Camposol, en Mazarrón) y trabajo en la Región, mientras tenían a sus familias en su Ecuador natal. Se esfumaron el mismo día: un martes de abril, después de concluir su jornada laboral.

Han pasado más de dos meses y sus allegados tienen la sensación de que la Guardia Civil no está dejándose la piel en la búsqueda. Con el fin de que ni los investigadores ni la sociedad olvide el caso, han organizado una concentración. Será el 4 de julio, en la Plaza del Ayuntamiento de Totana, municipio donde residen varios de los allegados de estos amigos, que esperan reunir a 300 personas en la convocatoria.

"Preocupación e indignación"

«El motivo fundamental de esta convocatoria es expresar de forma colectiva nuestra profunda preocupación e indignación ante la desaparición, aún sin esclarecer, de estas personas», explican, en la carta en la que solicitan a la Delegación del Gobierno permiso para la concentración, que subrayan que será pacífica.

Lamentan la «angustiosa incertidumbre, sin avances significativos en la investigación que permitan dar con su paradero».

En la misma línea, los allegados de ambos varones reiteran que «la finalidad de esta manifestación es doble: por un lado, reclamar que se intensifiquen las labores de búsqueda e investigación de manera urgente y continua, garantizando que no se detenga ni se abandone ningún esfuerzo hasta que ambos casos se resuelvan; y por otro lado, mantener viva la memoria de José Patricio y Edwin Guillermo, recordando que detrás de cada nombre hay una historia, una familia y una comunidad que sufre».

Eloy Ferrández, abogado que defiende los intereses de las familias. / La Opinión

Eloy Ferrández es el abogado que defiende los intereses de las familias de ambos desaparecidos. Desde el despacho tienen conocimiento de la convocatoria impulsada por los allegados y esperan que sirva para dar un empujón a las pesquisas.

Los allegados son conscientes de que, conforme pasan los días, disminuyen las posibilidades de encontrar sanos y salvos a los dos amigos, que podrían estar retenidos contra su voluntad y sin posibilidad de contactar con sus seres queridos.

Están convencidos de que no es una doble desaparición voluntaria, sino que alguien hizo algo malo a estas personas. De hecho, una de las hipótesis que algunos han puesto sobre la mesa es que los amigos están secuestrados: no quieren pensar que ya no estén con vida.