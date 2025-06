Una unidad de élite de la Guardia Civil se moviliza de Valencia a Lo Pagán para investigar la explosión del bar

Un vecino, Miguel Ángel Cano, comenta que "acababa de pasar por ahí", por la puerta del bar. "Venía de hacer la compra, me ha pillado en la esquina", narra, aún con el susto en el cuerpo. El hombre, que va en sillas de ruedas, apostilla sobre el local que "de día no lo veía abierto: de noche, no sé".

Rememora que vio a unos niños correr y a un montón de gente chillando que había sido una bomba.

Eduvigis, hermana de una de las heridas, estaba con ella comprando unos juguetes para sus hijos de 2 años. "Mi hijo se ha ido corriendo y por eso no le ha pillado: si no, a mi niño lo mata", dice a La Opinión, horas después de la explosión.

"Le he hecho un torniquete a una mujer con un vestido y he empezado a levantar los hierros para buscar gente debajo", recuerda. Su hermana ya está bien: solamente sufrió unos rasguños.

"Mamá, de lo que nos hemos librado", dice Antonio, alias 'El Coletas', a su progenitora, que se desplaza con andador. "Estábamos todavía en el mercado cuando lo hemos oído", detalla. Ambos acudieron al mercadillo a comprar ciruelas.

Mercedes, que fue al mercadillo a fin de adquirir unas sartenes, se refiere al bar y asegura que "siempre está cerrado", aunque "se veían luces dentro". En este sentido, elucubra que "se ve que dormían ahí, porque han sacado colchones" tras la explosión.