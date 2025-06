"Me metí debajo de la mesa", cuenta un testigo de la explosión del bar de Lo Pagán

Gritos, mucha confusión y destrucción. Unas mujeres asisten a otra, apoyada en un coche, que grita al ver cómo, de la rodilla hasta el tobillo, toda su pierna está chorreando sangre. Muchas llamadas a Emergencias, una nube de humo y chillidos de socorro. Más de una decena de personas han resultado heridas en una explosión en el bar Casa Javi, junto al mercadillo de Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar. Dos mujeres sufrieron lesiones muy graves y se teme por sus vidas.

Estado en el que ha quedado el mercadillo de Lo Pagán tras la explosión / Iván Urquízar

Uno de los testigos de lo que pasó es Juan Carlos, que se encontraba en el mercadillo "cuando escuché la explosión", comenta a este diario. "Luego vi que venía como algo negro, gris, algo", dice, en referencia al humo que emanaba del bar. Un local que tenía numerosas actas por ruido y ya se incendió en 2024. "Debería estar cerrado", aseguran vecinos del pueblo: algunos tienen claro que se trataba de "un burdel" clandestino.

"Mi hijo se ha ido corriendo y por eso no le ha pillado: si no, a mi niño lo mata", narra una mujer

"Lo que hice fue meterme debajo de la mesa: y todo pasó por encima", concreta Juan Carlos. "Todo eso se dio la vuelta y lo amortiguó", apunta, en referencia a los enseres del puesto, ya desperdigados por el suelo tras la deflagración.

"Sacamos a dos personas de ahí", relata, mientras apunta con el dedo a un montón de escombros. "Vino una chica, la atendió, no sé más que decirte..."

"Me pilló en la esquina"

Otro vecino, Miguel Ángel Cano, comenta que "acababa de pasar por ahí", por la puerta del bar. "Venía de hacer la compra, me ha pillado en la esquina", narra, aún con el susto en el cuerpo. El hombre, que va en sillas de ruedas, apostilla sobre el local que "de día no lo veía abierto: de noche, no sé".

Rememora que vio a unos niños correr y a un montón de gente chillando que había sido una bomba.

Eduvigis, hermana de una de las heridas, estaba con ella comprando unos juguetes para sus hijos de 2 años. "Mi hijo se ha ido corriendo y por eso no le ha pillado: si no, a mi niño lo mata", dice a La Opinión, horas después de la explosión.

"Le he hecho un torniquete a una mujer con un vestido y he empezado a levantar los hierros para buscar gente debajo", recuerda.