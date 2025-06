Vicente Garrido: "Bretón mató por despecho y cuando salga solo querrá que lo dejen en paz"

El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Los Alcázares recibirá este jueves día 12 (20.00 horas) al criminólogo Vicente Garrido, en el marco del ciclo de conferencias Fahrenheit 78.8. El experto, en una conversación con la coordinadora del ciclo, Lola Gracia, hablará de asesinos en serie, criminales violentos y también del psicópata integrado. La entrada es libre.

Viene usted a Los Alcázares, a una de las citas más esperadas del ciclo. ¿Cómo augura que será su auditorio?

Espero que sea plural, desde personas interesadas por los temas criminológicos y psicológicos hasta lectores que tienen interés por ampliar horizontes. ¡Cualquiera es bienvenido con tal de que tenga curiosidad por saber acerca de nuestra naturaleza!

La mayoría de los criminales que tenemos en la Región de Murcia son más bien de impulsos, no son asesinatos planeados, sino fruto de un arrebato, pelea, etcétera. ¿Son la mayor parte de los homicidios así?

En efecto, tres de cuatro homicidios son impulsivos, producto de un arrebato o al calor de una discusión que nos ha llevado a actuar sin prever las consecuencias. Hay un fuerte componente moral en estos homicidios, ya que el homicida actúa porque entiende que se le ha tratado de una forma injusta.

¿Escasean ya los asesinos fríos y calculadores?

Depende de lo que entiendas por ‘escasear’: nunca han sido los mayoritarios, aunque, si incluimos a los terroristas, está claro que pueden ser responsables de un un gran número de víctimas.

¿Se puede prevenir el crimen gracias a la educación?

¡Desde luego! La educación ayuda a desarrollar la inteligencia y el juicio moral, y ambos son un freno para el delito; por otra parte, las personas que han desarrollado la inteligencia y el razonamiento moral tienen más oportunidades para su inserción exitosa en la sociedad, dado que tienen acceso a profesiones y ocupaciones que les permiten vivir, así como la oportunidad de establecer vínculos afectivos sólidos, lo que también desalienta la delincuencia.

En la Región tenemos varios crímenes sin resolver. En tres que recuerde, de hace años, se sentaron en el banquillo acusados que acabaron exonerados por el jurado popular y el caso se frenó. ¿Qué ocurre cuando parece que se enquista una investigación así? ¿Qué ha de hacer la Guardia Civil?

Cuando la Policía o la Guardia Civil creen haber hallado al culpable, este va a juicio y lo exoneran el asunto se complica mucho, porque generalmente las Fuerzas de Seguridad consideran el caso ‘policialmente resuelto’; y, salvo que haya una revisión profunda del procedimiento a seguir y se determine que ha habido errores, o bien aparezcan indicios nuevos prometedores, es difícil que se siga investigando de modo intenso.

En cuanto a los psicópatas, ¿por qué cree que mucha gente sigue igualando un psicópata a un asesino en serie?

Por las películas y novelas, no cabe duda. Piensa que nuestro imaginario se construye mediante los relatos que la cultura pone a nuestra disposición. Dado que este tipo de sujeto (el psicópata) se conoció primero como un asesino en serie perturbado (Norman Bates en Psicosis), a partir de ahí se mantuvo esa identificación.

¿Qué opinión le merece el libro (censurado) de Luisgé Martín ‘El odio’, para el cual el autor habló con José Bretón?

A mí me pareció que el problema de fondo del libro es que no tenía ningún sentido: entrevistar a un asesino sin capacidad de instrospección e intelectualmente plano no puede arrojar luz sobre la maldad ni nada por el estilo. Además, todos odiamos a este personaje y ya lo oímos bastante declarar cosas absurdas ante los medios. Desde el principio, a mi juicio, ese libro nació estrellado.

¿Es hipócrita que el gran público consuma masivamente 'true crime' procedente de Estados Unidos y a la vez censure publicaciones como esta?

Bueno, el público no censuró este libro, como tampoco hicieron los jueces. Yo estoy en contra de la censura, pero es cierto que debería haber un código ético, donde, por ejemplo, no se glorificara al asesino y no se le recompensara de ningún modo por colaborar.

Siguiendo con Bretón, cuando este hombre salga de la cárcel, ¿cómo augura su reinserción en sociedad? ¿Lo ve factible?.

Sí, este tipo de asesinos no suele reincidir. Supongo que se irá a la finca de su familia y ahí se quedará.

José Rabadán, en el documental que grabó. / L. O.

José Rabadán, el asesino de la katana, mostró en un documental cómo vive completamente reinsertado. ¿Qué opina de este caso?

Es justamente lo que te decía: hay asesinos intrafamiliares que cometen crímenes atroces que marcan su vida, pero no su destino. Depende mucho del lugar de donde procedan y de su personalidad. Rabadán, y otros muchos, vivieron una época de profunda confusión mental y alienación del mundo (piensa en las niñas del crimen de San Fernando): esos casos no suelen reincidir de mayores. En cambio, Patrick Nogueira, el asesino de Pioz, es un claro peligro cuando salga (saldrá, aunque tenga la prisión permanente revisable, por lo joven que es), porque disfrutó de modo sádico la muerte de sus tíos y sobrinos. No fue el caso de Rabadán. Y Bretón mató por despecho y, cuando salga solo querrá que lo dejen en paz. No creo que tenga muchas citas amorosas.