Investigan a un comisario jubilado por dar una brutal paliza a un barrendero en Murcia: "Si no lo apartan, me mata"

La Guardia Civil investiga la salvaje agresión sufrida por un barrendero cuando hacía su trabajo en la localidad murciana de Beniaján a mano de, presuntamente, un comisario jubilado de la Policía Local de Murcia. El afectado, de 61 años de edad, fue operado de urgencia y se encuentra convaleciente tras recibir una paliza supuestamente a manos del miembro del cuerpo, al cual ya ha denunciado. «Fue una cosa increíble que no me creo ni yo mismo», apunta el trabajador, José García, a este periódico.

Los hechos tuvieron lugar el pasado viernes día 6, sobre las once menos cuarto de la mañana, en la plaza Cronista Carlos Valcárcel de la citada población. Testigos alertaron a Emergencias: se estaba produciendo una pelea entre dos hombres, uno de ellos un empleado de la limpieza viaria, en plena vía pública.

José García, fotografiado en su vivienda, con la pierna en alto tras la agresión sufrida a manos de, según denuncia, un comisario jubilado. / La Opinión

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil, así como una ambulancia, cuyos sanitarios atendieron in situ al herido, para trasladarlo rápidamente al Reina Sofía. El hombre ya se encuentra en su domicilio, tras una intervención quirúrgica en la pierna que lo mantiene de baja.

«Yo estaba haciendo las labores de limpieza, trabajo en PreZero», detalla el perjudicado desde su vivienda. En cuanto al detonante de la riña y posterior agresión, explica que «yo lo que hago es poner unos conos a primera hora de la mañana para poder acceder a la plaza con un vehículo de la empresa» y realizar su trabajo, y que este hombre llegó en coche y retiró los conos, a fin de aparcar.

"Me dio un cabezazo"

«Le digo que por qué quita los conos, que es lugar de entrada y salida, me dice que porque le ha dado la gana y que si quiero que llame a la Policía», manifiesta José García. Fue entonces cuando, según su testimonio, se produjo la paliza: «Me dio un cabezazo en toda la cabeza», asegura.

La paliza fue a más, puesto que «empezó a darme puñetazos», afirma la víctima.

«Me agarré a él para poder contenerlo, caímos los dos al suelo, él estaba más furioso todavía», fue desgranando el afectado. Subraya que el individuo «me tiró al suelo y me rompió la rótula de la rodilla». «Si no lo apartan de mí, yo creo que me matan», elucubró, para insistir en que su oponente «se puso como loco, como si le hubiese dado un ataque de locura».

En el hospital «me tuvieron que operar de urgencia», apostilla el sexagenario, que se haya «imposibilitado, no puedo andar». García, de hecho, atiende a La Opinión desde su domicilio mientras espera «a la ambulancia para que me lleve a la mutua, a que me curen».

Lo conocía de vista

García comenta que fueron vecinos del pueblo quienes le comunicaron quién era su agresor, un varón al que él mismo «conocía, pero de vista solo», dado que «se fue del pueblo hace varios años». «Después de la agresión una persona me dijo quién era», indica. Fue entonces cuando le comunicaron que se trataba de un policía, en concreto un comisario.

Agentes de la Benemérita, del cuartel de Torreagüra, se movilizaron a la vivienda de José García, para tomarle declaración y formalizar una denuncia cuya copia este martes aguardaba. «Yo lo que quiero es que se divulgue, que la gente conozca los hechos», dice.

Fuentes policiales confirmaron que el denunciado es un antiguo comisario que en tiempos estuvo destinado en el pueblo y dejaron claro que lo sucedido es un tema personal que no tiene que ver con su pertenencia al cuerpo. La investigación está en marcha.