A tiros contra los policías que los pillan robando en una nave de Balsicas: "A dos balas de la muerte"

A tiros contra los policías que los pillan robando en una nave de Balsicas, en Torre Pacheco. Así acababan unos individuos este jueves por la noche: arremetían contra los agentes que los sorprendían con las manos en la masa. Tras disparar al coche patrulla, los sospechosos huyeron, confirman fuentes policiales.

Los hechos tenían lugar en una fábrica ubicada en un polígono industrial de la localidad. Ahí se movilizaron los asaltantes, previsiblemente para robar, cuando fueron descubiertos por una unidad de la Policía Local. Al percatarse de la presencia policial, los individuos se montaron en los vehículos en los que habían llegado y arrancaron. Uno de ellos, armado, efectuó al menos dos disparos contra los municipales.

Destrozos en el vehículo

Afortunadamente, las balas no alcanzaron a los agentes, aunque sí dañaron el vehículo en el que se desplazaban. En concreto, en su parte lateral trasera. La carrocería y una de las ruedas traseras presentaban destrozos.

En el coche patrulla viajaban en ese momento dos miembros del cuerpo.

Revisan las cámaras

Del suceso, que aconteció este jueves por la noche, con las naves ya clausuradas, se ha hecho cargo la Guardia Civil, cuerpo competente para asumir la investigación.

Los investigadores indagarán ahora, como es habitual, en las grabaciones de las cámaras de seguridad, a fin de comprobar si captaron a los sujetos, y esperan que, con estos vídeos, su identificación, localización y arresto sea más rápido.

La Policía Local de Torre Pacheco se hizo eco de lo sucedido en sus redes. Subrayan que los agentes estuvieron "a dos balas de la muerte".

"Podrán contarlo"

"Nuestros dos compañeros, dos agentes de Policía Local de la última promoción, están bien. Contusionados, pero vivos. Y lo más importante: podrán contarlo".

Escriben desde el cuerpo: "Lo piensas muchas veces, pero nunca imaginas que te pueda pasar a ti. Te vistes de uniforme, te colocas la pistola en el cinturón, asistes al briefing de salida y, tras ver los rostros serios de tus compañeros, sales a patrullar. No, no piensas que te va a pasar a ti, pero siempre vas con cuidado. No lo piensas… pero sabes que en una de tantas noches de servicio, te va a pasar. No lo piensas… pero esta mañana han matado a un compañero de la Policía Nacional en Málaga. No lo piensas. Ni tienes miedo".

"Por eso, cuando suena el teléfono en la centralita y te comisionan a un robo en activo —dos coches de alta gama en la puerta, encapuchados dentro sacando género mientras los ven por las cámaras—, vas. Como tantas veces. Vas a todas", prosigue el relato.

"Bola de fuego"

"Y, cuando llegas con tu compañero, allí te los encuentras y tratáis de cruzarle el coche, como tantas veces. Y no lo piensas… ni cuando ves cómo uno se baja del coche, te apunta con un arma de fuego y dispara. Sí, detona su arma hasta dos veces seguidas contra ti y tu compañero", destaca la Policía.

"Como un acto reflejo os agacháis al ver la bola de fuego. Metéis la marcha atrás. Y chocáis contra el muro de hormigón. Y, aturdido, mientras sacas tu arma, rezas. Rezas por ti y por tu compañero. Rezas para que no os acribillen. Y entonces, lo piensas. Y das gracias a Dios cuando esos miserables, en vez de mataros, huyen del lugar", remarcan.