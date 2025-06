La familia de Sara Gómez presenta en Fiscalía la denuncia contra el consejero de Salud: "Tiene responsabilidad directa"

La familia de Sara Gómez, la mujer de 39 años que murió en Año Nuevo de 2022 tras un mes en la UCI por una lipoescultura, ha formalizado ante la Fiscalía Superior de la Región su denuncia contra el consejero de Salud, Juan Antonio Pedreño, y contra el secretario general del mismo departamento, Andrés Torrente, como ya publicó este diario.

Desde que Sara Gómez falleció en el Santa Lucía de Cartagena, tras un mes en la UCI, su familia, que cuenta con los servicios del penalista Evaristo Llanos, mantiene una cruzada abierta para demostrar la responsabilidad del doctor en el deceso. La familia impulsó la conocida como 'ley Sara', que luego fue suspendida cautelarmente por parte de la Audiencia Nacional. Van a la puerta de los juzgados de la ciudad portuaria cuando declara algún implicado en el caso y son bastante activos en redes.

"Encubrimiento institucional"

Ahora, estas personas exigen que "se esclarezca, por todos los medios, si ha existido una permisividad consciente o encubrimiento institucional, que haya permitido al Virgen de la Caridad operar de cirugía estética durante años fuera de la legalidad, careciendo de la autorización administrativa sanitaria U-47, sin que se emitieran órdenes de inspección, cese de actividad, medidas cautelares o advertencias públicas", remarcan en su denuncia.

Cabe recordar que fue en el Virgen de la Caridad donde el principal investigado del caso, el cirujano, alquiló un quirófano para operar a esta vecina de Alcantarilla, madre de dos hijos.

"No se actuó"

De Pedreño, dicen en su escrito a Fiscalía que "es el máximo responsable político del funcionamiento de la sanidad pública y privada en la Región. Tiene responsabilidad política directa, máxime con el prolongado tiempo, la cantidad de víctimas (incluso mortales), así como las graves consecuencias dimanadas".

"Si el hospital operó sin licencia específica y no se actuó pese a constancias en registros o denuncias, hay responsabilidad técnica y política, ya que se permitió, consintió y toleró la continuidad de actividades médicas/quirúrgicas sin la licencia U.47, exigida por el Reglamento del Registro de Centros Sanitarios (REGCESS), sin impulsar ninguna medida cautelar pese a las clamorosas evidencias y denuncias y sin garantizar el absoluto que los profesionales tuvieran la situación exigida, y lo que es peor aún, que el propio centro médico tuviera las licencias o autorizaciones correspondientes", se detalla en la denuncia, a la que ha tenido acceso este periódico.

En cuanto a Torrente, "tiene funciones ejecutivas en materia de gestión de centros, autorizaciones, inspecciones y sanciones; supervisando e inspeccionando centros y servicios sanitarios", se lee en el texto. "Si no se inspeccionó (cosa que es absolutamente incierta), no se revocó autorización o no se actuó ante denuncias, puede ser responsable por omisión dolosa o negligente", opinan.

Desde el punto de vista de la familia, este hombres "es absolutamente responsable al no detectar ni impedir que un centro hospitalario de referencia funcionara, durante tantos años fuera de su ámbito de actualización legal (U-47), con el consiguiente riesgo (incluso mortal) que lleva".

"Asimismo por no investigar en profundidad la trama de la 'la reina de las cirugías' que, posteriormente al caso Sara, se levantó y perpetró en el mismo centro hospitalario. No solo no se ha asumido ningún tipo de responsabilidad, sino que tampoco se ha garantizado que estos hechos no se repitan, porque de hecho se repitieron", desgranan.

Homicidio por imprudencia

Por otro lado, la familia de Sara Gómez quiere también que la jueza instructora procese al médico que la operó no solo por homicidio por imprudencia, como ya está, sino también por estafa, falsedad, omisión del deber de socorro e incluso homicidio doloso.

Sara Gómez, madre de dos hijos, se había hecho una abdominoplastia y una liposucción a la vez en enero de 2021, menos de un año antes de la operación mortal, por lo que el doctor que la intervino entonces explicó a su paciente que no era recomendable que entrase en quirófano tan pronto. Ella, no obstante, quería volver a hacerse una intervención estética, pero este doctor se negó a hacerla. Recurrió entonces al ahora procesado, del que creía que era un médico con experiencia.