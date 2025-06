Viola a su compañera de trabajo en su coche tras un cumpleaños en Águilas

Un individuo ha sido condenado tras admitir que violó a su compañera de trabajo después de asistir con más personas a una fiesta de cumpleaños que se celebró en su empresa, una organización agrícola ubicada en Águilas.

Los hechos tuvieron lugar el año antes de que estallase la pandemia de coronavirus, esto es, hace seis años. Y tienen sentencia firme ahora, por lo que, a la hora de dictar la resolución, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia tiene en cuenta la atenuante de dilaciones indebidas.

La víctima llegó a bajarse del vehículo, pero se encontraba mareada para hallar el camino de regreso

En la vista, el sujeto reconoció los delitos que se le imputaban, por lo cual no hubo juicio como tal: se resolvió por una estricta conformidad. Entonces, el Ministerio Público modificó sus conclusiones y, a la vista del reconocimiento de hechos, bajó la petición de pena de prisión a la mitad: solicitaba ocho años entre rejas, se quedó en cuatro. Como tanto la acusación particular como la defensa se mostraron de acuerdo, por el tribunal se anticipó ‘in voce’ la sentencia.

La agresión sexual aconteció de madrugada, tras la fiesta en las instalaciones de la sociedad agrícola. El hombre se fue en su vehículo con dos compañeras rumbo a un bar para comprar comida latina. Cuando una de las mujeres se apeó, para adquirir los alimentos, el varón arrancó y se marchó a gran velocidad del lugar. No solo dejó sola a una de sus compañeras de trabajo, sino que se llevó a la otra, que estaba afectada por la ingesta de bebidas alcohólicas.

"Se quedó paralizada"

Entonces, detalla el documento judicial, el hombre condujo hasta «una zona despoblada y oscura, donde comenzó a dar vueltas sin rumbo fijo a pesar de que la mujer le pedía que la llevara su casa o, incluso, a la empresa donde había dejado aparcado su coche propio».

Llevaba dos meses mandando a esta mujer mensajes en los que le pedía iniciar una relación sentimental

La víctima «llegó a bajarse del vehículo en una ocasión para marcharse por no encontrarse cómoda con la situación; no obstante, se vio obligada a subirse de nuevo al mismo por encontrarse borracha y mareada para buscar el camino a casa y por no saber dónde se hallaban a esas horas de la madrugada», precisa la sentencia.

Fue entonces cuando el agresor sexual, «abusando del estado de semiinconsciencia que padecía», la violó. La mujer «se quedó paralizada por temor a que el procesado le agrediera, así como por el hecho de encontrarse con sus reflejos y sus facultades psicofísicas gravemente disminuidas por haber consumido alcohol», destaca la Audiencia Provincial de Murcia.

La sentencia también apunta que este individuo llevaba dos meses mandando a esta mujer mensajes de WhatsApp en los que le manifestaba su interés y le decía que quería iniciar una relación sentimental con ella. Y ella le había dejado claro que no.

Pide no entrar en prisión

El tribunal condena al hombre a cuatro años de cárcel y a un lustro más en libertad vigilada.

No podrá acercarse a menos de 200 metros de su víctima ni comunicarse con ella por medio alguno, y tendrá que indemnizarla con 10.000 euros por los daños morales causados. Y, como muchos violadores, la condena incluye que tendrá que hacer un curso de educación sexual.

La defensa pidió que se le suspendiese la pena privativa de libertad, y el tribunal contestó que esto se resolverá «en fase de ejecución de sentencia». Por lo que no se sabe si pisará la cárcel.