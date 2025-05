Un educador de un centro de menores viola a una chica de 15 años tutelada en Murcia

La Audiencia Provincial de Murcia ha condenado a un hombre, educador en un centro de menores de Murcia, por agredir sexualmente a una adolescente tutelada por la Comunidad. La sentencia de la Sección Tercera del citado tribunal considera probado que el adulto recogió a la víctima, que tenía 15 años de edad en el momento de los hechos y actualmente tiene 20, en coche y la llevó a un descampado: dentro del automóvil, tuvieron relaciones sexuales «consentidas», se lee en el relato de hechos probados de la citada resolución.

Cabe recordar que, aunque el contacto sexual fuese consensuado por ambas partes, al tener la chica menos de 16 años es delito. No hay consentimiento que valga. Aquel día, al volver al centro, la adolescente contó lo sucedido a una compañera, que, a su vez, lo comunicó a otras educadoras. Al día siguiente de los hechos, lo trasladaron a la Consejería.

La víctima explica que se dio cuenta dos años después de que el sujeto la presionó para tener relaciones

El ataque sexual tuvo lugar en marzo de 2021. Ahora, cuatro años después, hay resolución judicial. El adulto es condenado a seis años de cárcel por un delito de agresión sexual y, cuando salga de prisión, tendrá que pasar un lustro más en régimen de libertad vigilada. A su víctima no podrá acercarse durante seis años más.

La sentencia inhabilita al hombre para desempeñar cualquier profesión o actividad que conlleve contacto regular con menores de edad durante 11 años en total.

El individuo, nacido en Marruecos hace 31 años, desempeñaba funciones de educador y traductor en el centro en el cual conoció a la joven, aunque aseguró que jamás se quedó a solas con ella, que siempre había un vigilante de seguridad delante. Fue a más y dijo que la adolescente y una amiga suya intentaron «abusar» de él.

En este sentido, declaró que las menores le decían «qué culo tienes» y que llegaron a tocárselo. Cuando lo hicieron, él las castigó, y fue entonces cuando, siempre según el individuo, ellas le espetaron: «Hijo de puta, te vamos a hacer sufrir por toda tu vida».

"A ver las estrellas"

El educador también testificó que la chica que luego le denunció le dijo: «Si no haces nada conmigo, te voy a joder la vida». Apuntó que, en ese momento, él creyó que «la cosa no llegaría a más».

La víctima, por su parte, contó que conoció al educador en el centro de menores, en época de confinamiento y que, cuando ella se mudó a un piso tutelado, se dieron los teléfonos. Entonces, continuó la joven, estuvieron hablando por WhatsApp y se hicieron «alguna que otra llamada». Quedaron en verse y él, detalló la adolescente, se desplazó a Murcia y la recogió en coche en la estación de autobuses.

La chica contó que él le pidió que «le jurase por su madre» que no le iba a hacer daño, «refiriéndose a que no le iba a denunciar y no iban a tener problemas», precisa la resolución judicial.

Se ofreció a llevarla «a ver las estrellas» y pararon el automóvil en un descampado, donde se produjo una relación sexual completa, testificó la víctima.

"Podía estar enamorada"

Además, apuntó que, al volver al lugar que era su hogar en ese momento, se lo contó a una compañera, pero «de forma muy diferente» a cómo lo rememoró en la sala, puesto que «podía estar enamorada» del sujeto.

También manifestó que no deseaba tener contacto sexual con el adulto, pero que se sintió «presionada», aunque de ello se percató al cumplir los 17 años, «cuando afloraron todos los problemas que había tenido» a raíz de lo sucedido. «Transmitió franqueza y convicción», indica el tribunal.