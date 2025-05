"Las víctimas de Nanysex pueden estar tranquilas, ya son adultas: tenemos que preocuparnos por nuestros bebés"

«El pronóstico de reinserción de Nanysex es nulo, lo dijeron hasta los funcionarios de la prisión: consumía pornografía infantil dentro del centro». Así se expresa Manuel Maza, el abogado que se hizo cargo de la defensa de las víctimas del mayor pederasta de la historia de España, el cual se encuentra en libertad, tras cumplir su pena.

Álvaro Iglesias fue detenido en Murcia en 2005 y condenado tres años después a 58 años de cárcel por once delitos: cinco de abusos sexuales y seis de corrupción de menores de los que fueron víctimas cinco niños en Collado Villaba, su localidad natal, y en la Región. El Tribunal Supremo revisó la condena y le rebajó en 13 años y medio la pena, la cual se quedó en 44 años y medio.

Se suscribió a la revista 'Ser Padres' mientras cumplía condena y la recibía en la misma cárcel



Estando en prisión «se suscribió a la revista Ser Padres, eso es muy grande», subrayó Manuel Maza, quien sentencia que este individuo «sufre una parafilia» y que «estamos hablando de una persona que no se ha rehabilitado». Ser Padres es una publicación especializada en los primeros meses de vida e incluye imágenes de bebés.

También llegó a tener ordenador en su celda, contó el mismo Nanysex en un documental grabado en 2008 en la cárcel.

El penalista recordó que este sujeto afirmaba que «él no se había acostado con nadie que tuviese más de 36 meses». «Su parafilia es tan extrema, tan fuerte, que este hombre solo puede satisfacer esa libido a través de los niños», explicó, para remarcar que «sabe que está mal, pero no puede cambiarlo». Con este panorama, «las posibilidades de que vuelva a delinquir son altísimas y seguras», subrayó el letrado, que consideró que «mis clientes (las víctimas) son los que más tranquilos pueden estar», dado que son ya mayores: «Tenemos que estar preocupados por nuestros bebés», manifestó.

Manuel Maza, abogado. / La Opinión

Maza, que calificó a Álvaro Iglesias de «bestia, monstruo, malnacido e indeseable», apostilló que el sujeto no tiene medida alguna y que no se le puede prohibir que se acerque a centros escolares o parques, lugares frecuentados por menores de edad.

"Persona de interés"

No obstante, el abogado detalló que «esta persona se va a considerar de interés policial» y que «aunque no pueden seguirlo, porque podría constituir un abuso de autoridad, estarán atentos».

El penalista dijo que se le «revuelve el estómago» al recordar las agresiones sexuales que grababa este pederasta, y que compartía en el abismo de la Red de Redes. Como profesional, «he visto apuñalamientos en los que se salen las tripas enteras por un ‘agujerico’, he visto cosas feas de verdad, y esto deja todo lo demás muy pequeño», apostilló Maza.

Los vídeos se proyectaron en el juicio y «había periodistas que salían llorando de la sala», indicó.

Un psicólogo que peritó su caso dice que con medicación y terapia puede no volver a delinquir

«Yo fui el primero que hice que juicios de este tipo fuesen públicos», significó este profesional, «y conseguí que a partir de entonces todos los juicios fuesen retransmitidos», puesto que «la ciudadanía española tenía derecho a saber esto», tiene claro.

"Hay tratamiento"

Por otro lado, un psicólogo de la Región que peritó el caso (y que prefiere que no se publique su nombre) asegura que Álvaro Iglesias era «una persona totalmente integrada socialmente» con «una orientación sexual, que es de por vida», para la cual «sí hay tratamiento». No obstante, «lo más que se puede conseguir es evitar la conducta, no reorientar», precisa. Esto es, que el sujeto seguirá sintiendo atracción sexual hacia niños. «Ser pedófilo no es delito, que fantasees con algo no es un delito», puntualiza el experto.

En cuanto al tratamiento, «es combinado» y contempla tanto medicación como «una terapia cognitivo-conductual, con un entrenamiento en habilidades sociales», detalla, para remarcar que sería un tratamiento «de por vida y con seguimientos continuos».

Iglesias era, desde su punto de vista, «una persona educada, tendente a la timidez y con una conciencia absoluta de lo malo que estaba haciendo». En este sentido, el profesional pone el acento en el «sentimiento de culpabilidad que tenía», el cual «le torturaba muchísimo», asegura.

El psicólogo deja claro que un requisito imprescindible para tratar a este tipo de personas es que manifiesten su voluntad de no reincidir. «Cuando un paciente de este tipo te llega y te comenta lo que le pasa, siempre se le pone como condición que, en cuanto realice de nuevo este tipo de conducta, se tomarían medidas», las cuales pasan incluso por dar parte a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.